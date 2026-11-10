https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kushner-abu-dabideki-uclu-gorusmelerin-ilk-turu-yapici-gecti-1110250095.html

Kushner: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk turu yapıcı geçti

Kushner: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk turu yapıcı geçti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı’nın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T22:18+0300

2026-11-10T22:18+0300

2026-11-10T22:18+0300

dünya

jared kushner

abd

rusya

ukrayna

abu dabi

müzakere

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101614407_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_821827504c2856adce83b695ac9e1e97.jpg

Jared Kushner, salı günü Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeler, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de gerçekleştiriliyor.Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, görüşmelerde kıta genelinde yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin temel unsurların ele alınmasının amaçlandığını söyledi. Kaynak, Ukrayna meselesinin çözümünün kapsamlı görüşmelerin gündem maddelerinden yalnızca biri olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-abu-dabideki-gorusmeler-verimli-gecti-ancak-yapilacak-cok-is-var-1110244411.html

rusya

ukrayna

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, donald trump