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Kushner: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk turu yapıcı geçti
Kushner: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk turu yapıcı geçti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T22:18+0300
2026-11-10T22:18+0300
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ukrayna
abu dabi
müzakere
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Jared Kushner, salı günü Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeler, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de gerçekleştiriliyor.Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, görüşmelerde kıta genelinde yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin temel unsurların ele alınmasının amaçlandığını söyledi. Kaynak, Ukrayna meselesinin çözümünün kapsamlı görüşmelerin gündem maddelerinden yalnızca biri olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-abu-dabideki-gorusmeler-verimli-gecti-ancak-yapilacak-cok-is-var-1110244411.html
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jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, donald trump
jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, donald trump

Kushner: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk turu yapıcı geçti

22:18 10.11.2026
© Sputnik / Kristina KormilitsinaJared Kushner
Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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ABD Başkanı’nın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak nitelendirerek ilk sonuçların ABD tarafında iyimserlik yarattığını belirtti.
Jared Kushner, salı günü Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Bugünkü yapıcı görüşmeler bizi umutlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla bu yıkıcı savaşa son vermek, egemen, güvenli ve müreffeh bir Ukrayna için gerekli güvenlik mekanizmalarını oluşturmak ve Avrupa genelinde kalıcı barışı sağlamak amacıyla çalışıyoruz.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeler, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de gerçekleştiriliyor.
Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, görüşmelerde kıta genelinde yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin temel unsurların ele alınmasının amaçlandığını söyledi. Kaynak, Ukrayna meselesinin çözümünün kapsamlı görüşmelerin gündem maddelerinden yalnızca biri olacağını belirtti.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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Rubio: Abu Dabi’deki görüşmeler verimli geçti, ancak yapılacak çok iş var
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