https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kis-tahmini-geldi-kar-yagisi-icin-tarih-one-cikti-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1110235035.html

Kış tahmini geldi, kar yağışı için tarih öne çıktı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Kış tahmini geldi, kar yağışı için tarih öne çıktı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Sputnik Türkiye

Ankara, Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkisini gösterirken gözler İstanbul'a çevrildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da kar ihtimalinin aralık ayının... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

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Ankara'da kar yağışı başlarken Düzce'nin yüksek kesimleri ile Bolu kent merkezinde de kar etkili oldu. Doğu Anadolu başta olmak üzere yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı görülürken İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu da gündeme geldi.Canlı yayına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bu kış sert geçecek mi?" ve "İstanbul kar yağışını görecek mi?" sorularını yanıtladı. Tek, mevcut iklim modellerine göre İstanbul için kar yağışı olasılığının aralık ayının son haftasına doğru arttığını söyledi.İstanbul için aralık ayının son haftasına işaret ettiKasım ayının ikinci yarısında sıcaklıkların ortalamaların üzerine çıkacağını belirten Tek, yağışların ise ortalamaların üzerinde beklendiğini ifade etti.Tek, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Şöyle söyleyelim; bizim bölgemizde, yani bulunduğumuz coğrafyada iklim tahminlerimiz var, sizin az önce bahsettiğiniz onlara biz "ensemble model" diyoruz. Bu iklim modellerinin sonuçlarına bakıyoruz genellikle. Bu hafta şöyle kısaca bir değerlendirme yapmak gerekirse; kasımın ikinci periyodu artık, yani ayın 15'inden sonraki periyotta sıcaklıklar biraz daha ortalamaların üzerine çıkıyor, biraz daha ılıman olduğunu söyleyebiliriz. Ama yağışlar var, tabii ki yağışlar da yine ortalamalarının üzerinde."Aralık ayında kar yağışı olasılığı ne zaman artacak?Aralık ayının ilk bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirten Tek, bunun kar ihtimalini azalttığını söyledi.Ayın son haftasına doğru ise sıcaklıkların mevsim normalleri ve altındaki değerlere gerilemesinin beklendiğini ifade eden Tek, İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin bu dönemde artabileceğine dikkat çekti:"Aralık ayının yine ilk haftaları; 10'u, 15'i, 20'sine kadar yine mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar var. Bu da tabii kar yağışı olasılıklarını azaltıyor. Aralık son haftasında biraz daha mevsim normalleri ve altı değerlere düşüyor ki kar yağışı olasılığı biraz daha aralığın son haftasına doğru gözüküyor; İstanbul için en azından bunu söyleyebiliriz."'Sert bir kış diyemeyiz'Tek'in değerlendirmesine göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların özellikle mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.Sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden daha fazla olacağını belirten Tek, bu tablonun kar yağışı olasılığını azalttığını ifade etti:"Ve kış ayları içerisinde de ocak, şubat ve mart sıcaklıklar özellikle mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bunu şuradan söylüyoruz; biz anomali diye adlandırdığımız sıcaklık ortalamalarına olan farklardan hesaplanan bir şekil var, o durumu incelediğimizde sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla. O yüzden de kar yağışı olasılıklarını azaltıyor. Yani sert bir kış diyemeyiz."Soğuk hava dalgaları için ihtimal devam ediyorKışın genel görünümünün ılıman olacağını belirten Tek, buna karşın dönem dönem sert kuzeyli hava girişlerinin yaşanabileceği ihtimalini dışlamadı.Tek, polar vortex olarak adlandırılan yapının bozulmasına bağlı soğuk hava girişlerinin görülebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:"Ama arada bir tane, iki tane böyle çok sert kuzeyli giriş, polar vortex adlandırdığımız yapının bozulmasından kaynaklı bir soğuk hava girişi olursa aralarda da birkaç tane böyle bir ihtimal tabii yok diyemeyiz. Ama genel tablo çok ılıman bir kış; sert bir kış olmadığını, geçen seneki kışa benzer bir kışın bizleri beklediğini söyleyebiliriz."İstanbul'da kaç kez kar yağacak?İstanbul'da kar yağışı konusunda sayı da veren Tek, kış boyunca kentte görülebilecek kar yağışlarının 3-4'ü çok geçmeyeceğini öngördü.Tek, yerde kar örtüsü oluşturabilecek yağışların ise daha sınırlı olabileceğini belirterek, "İstanbul için de şunu söyleyebiliriz: Kar yağışı sayısı 3-4 taneyi çok geçmez, zeminde tutacak kar da belki bir iki tane olma olasılığı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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