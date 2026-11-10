https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-tarih-belli-oldu-1110234694.html

Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

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akaryakıt fiyatları

akaryakıt indirimi

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Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya da yansıyacak. Sektör kaynaklarına göre, Türkiye’de benzine 12 Kasım Perşembe günü 3 TL, motorine ise 14 Kasım Cumartesi günü 4 TL indirim yapılması bekleniyor.Farklı günlerde indirim bekleniyorPetrol fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini de güçlendirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 12 Kasım Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 TL, 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren ise motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL düşüş öngörülüyor. Ancak söz konusu indirimler henüz kesinleşmedi. Akaryakıt indirimi sonrası yeni fiyatlar ne olacak?Beklenen indirimlerin aynı tutarlarda uygulanması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74.60 TL'den 71.60 TL'ye düşecek. Motorinin litre fiyatının ise 95.20 TL'den 91.20 TL'ye gerilemesi bekleniyor. Ankara'da benzinin 72.60 TL'ye, motorinin 92.30 TL'ye; İzmir'de ise benzinin 72.80 TL'ye, motorinin 92.60 TL'ye inmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/benzinde-480-tl-indirim-beklentisi-gozler-6-kasimda-1110120773.html

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