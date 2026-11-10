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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz edildi
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz edildi
Sputnik Türkiye
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna 6 sayfalık dilekçeyle itiraz ederek... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
cinayet
ölüm
ölüm nedeni
şüpheli ölüm
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2011 yılında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından yeniden soruşturulmaya başlandı.Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak yeniden inceleme yapıldı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından 4 Kasım 2026'da hazırlanan raporda, mezardan alınan kemik ve diş örneklerinde incelemeler gerçekleştirildi.Raporda, göğüs kemiği ve kaburgalarda tespit edilen kırıkların kalp masajı sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirilirken, zehirlenme veya travmatik etkiye bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı ve Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu rapora itiraz ederek değerlendirmelerini 6 sayfalık dilekçeyle Adli Tıp Kurumu'na iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/kasif-kozinoglunun-olum-nedeni-belli-oldu-1110116423.html
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kaşif kozinoğlu, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, cinayet, ölüm, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
kaşif kozinoğlu, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, cinayet, ölüm, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz edildi

18:03 10.11.2026 (güncellendi: 18:26 10.11.2026)
© AAEski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AA
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna 6 sayfalık dilekçeyle itiraz ederek gerekçelerini Adli Tıp Kurumu'na sundu.
2011 yılında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından yeniden soruşturulmaya başlandı.
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak yeniden inceleme yapıldı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından 4 Kasım 2026'da hazırlanan raporda, mezardan alınan kemik ve diş örneklerinde incelemeler gerçekleştirildi.
Raporda, göğüs kemiği ve kaburgalarda tespit edilen kırıkların kalp masajı sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirilirken, zehirlenme veya travmatik etkiye bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı ve Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu rapora itiraz ederek değerlendirmelerini 6 sayfalık dilekçeyle Adli Tıp Kurumu'na iletti.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti: Akut zehirlenme belirtisi saptanmadı
4 Kasım, 22:13
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