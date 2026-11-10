https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kasif-kozinoglunun-olumune-iliskin-adli-tip-raporuna-itiraz-edildi-1110245732.html

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz edildi

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz edildi

Sputnik Türkiye

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna 6 sayfalık dilekçeyle itiraz ederek... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T18:03+0300

2026-11-10T18:03+0300

2026-11-10T18:26+0300

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kaşif kozinoğlu

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2011 yılında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından yeniden soruşturulmaya başlandı.Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak yeniden inceleme yapıldı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından 4 Kasım 2026'da hazırlanan raporda, mezardan alınan kemik ve diş örneklerinde incelemeler gerçekleştirildi.Raporda, göğüs kemiği ve kaburgalarda tespit edilen kırıkların kalp masajı sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirilirken, zehirlenme veya travmatik etkiye bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı ve Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu rapora itiraz ederek değerlendirmelerini 6 sayfalık dilekçeyle Adli Tıp Kurumu'na iletti.

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kaşif kozinoğlu, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, cinayet, ölüm, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri