https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/kasif-kozinoglunun-olum-nedeni-belli-oldu-1110116423.html
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Adli Tıp Raporu'na göre eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle vefat ettiği tespit edildi. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T22:13+0300
2026-11-04T22:13+0300
2026-11-04T22:20+0300
türki̇ye
kaşif kozinoğlu
mi̇t
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0c/1108715606_112:0:2601:1400_1920x0_80_0_0_6c251989c63580680f86c428b7734812.png
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Adli Tıp Raporu başsavcılığa gönderildi. Raporda Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği, zehirlenerek öldüğüne dair bir delil bulunmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-uc-kisilik-heyet-dizinin-tum-bolumlerini-izleyecek-1108888792.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0c/1108715606_423:0:2290:1400_1920x0_80_0_0_2ccf2deca9b76bf1530aa1160f8825da.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaşif kozinoğlu, mi̇t, son dakika
kaşif kozinoğlu, mi̇t, son dakika
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
22:13 04.11.2026 (güncellendi: 22:20 04.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Adli Tıp Raporu'na göre eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle vefat ettiği tespit edildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Adli Tıp Raporu başsavcılığa gönderildi. Raporda Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği, zehirlenerek öldüğüne dair bir delil bulunmadığı belirtildi.