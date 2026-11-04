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İstanbullular dikkat: Bakırköy yolu 15 gün kapalı
İstanbullular dikkat: Bakırköy yolu 15 gün kapalı
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Bakırköy D-100 Topkapı istikameti yan yolu 15 gün trafiğe kapatılacak. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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topkapı
bakırköy
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İstanbul'da Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikametine doğru olan yan yol pazar gününden başlayarak 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Yine Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprünün yenilenmesi kapsamında da 8 Kasım pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. 15 gün boyunca kapalı kalacakİstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.Bu yollar pazar günü kapalıÖte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak. Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/istanbulda-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-trafik-yogunlugu-yuzde-89a-cikti-1110084573.html
türki̇ye
topkapı
bakırköy
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topkapı, bakırköy, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kapalı yollar
topkapı, bakırköy, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kapalı yollar

İstanbullular dikkat: Bakırköy yolu 15 gün kapalı

10:53 04.11.2026
© AA / Erhan Elaldı İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
 İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AA / Erhan Elaldı
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Bakırköy D-100 Topkapı istikameti yan yolu 15 gün trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikametine doğru olan yan yol pazar gününden başlayarak 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Yine Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprünün yenilenmesi kapsamında da 8 Kasım pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

15 gün boyunca kapalı kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.
Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.
Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

Bu yollar pazar günü kapalı

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​
Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.
Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak. Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.
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