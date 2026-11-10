https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/irakli-politikaci-avrupanin-ukraynaya-askeri-personel-konuslandirmasi-baris-konusundaki-gercek-1110248233.html
Iraklı politikacı: Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri personel konuşlandırması barış konusundaki gerçek duruşunu gösteriyor
Iraklı politikacı: Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri personel konuşlandırması barış konusundaki gerçek duruşunu gösteriyor
Sputnik Türkiye
Irak Ulusal Misakı üyesi Abdul Kadir El Nayel, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek istemediğini, bunun yerine "savaşı uzatmak ve her tür... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T19:41+0300
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Sputnik Arapça’ya röportaj veren El Nayel, Rusya ve Ukrayna arasında ABD aracılığındaki müzakereler Abu Dabi’de sürerken, Avrupa Birliği'nin Ukrayna topraklarında ilk kez resmi bir askeri misyon konuşlandıracağını duyuran bir açıklamayla herkesi şaşırttığını kaydetti.El Nayel, bunun barışa destek anlamına gelmediğini, aksine Brüksel'in savaşı sona erdirmek istemediğini, bilakis savaşı yönetmeyi ve uzatmayı hedeflediğini açıkça ortaya koyduğunu ekledi.Irak Ulusal Misakıüyesi, "diplomasiden bahseden Avrupa'nın, aynı zamanda çatışmanın devamını sağlamak için asker, silah ve para gönderen taraf olduğunu" kaydetti ve Avrupa'nın Ukrayna'nın Rusya için kalıcı bir yıpratma sahasına dönüşmesini istediğini, üstelik bunun bedelinin Ukraynalıların kanı, ülkelerinin yıkımı ve Avrupa'nın kendi ekonomisinin çöküşü olsa da direttiğini söyledi ve ekledi: El Nayel, barışın askeri misyonlar konuşlandırılarak değil, savaşı sona erdirmeye yönelik samimi bir siyasi iradeyle inşa edilebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-abu-dabideki-gorusmeler-verimli-gecti-ancak-yapilacak-cok-is-var-1110244411.html
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irak, rusya, ukrayna, nato, abd, avrupa
irak, rusya, ukrayna, nato, abd, avrupa
Iraklı politikacı: Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri personel konuşlandırması barış konusundaki gerçek duruşunu gösteriyor
Irak Ulusal Misakı üyesi Abdul Kadir El Nayel, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek istemediğini, bunun yerine "savaşı uzatmak ve her tür politik süreci engellemek için yoğu çaba harcadığını" söyledi.
Sputnik Arapça’ya röportaj veren El Nayel, Rusya ve Ukrayna arasında ABD aracılığındaki müzakereler Abu Dabi’de sürerken, Avrupa Birliği'nin Ukrayna topraklarında ilk kez resmi bir askeri misyon konuşlandıracağını duyuran bir açıklamayla herkesi şaşırttığını kaydetti.
El Nayel, bunun barışa destek anlamına gelmediğini, aksine Brüksel'in savaşı sona erdirmek istemediğini, bilakis savaşı yönetmeyi ve uzatmayı hedeflediğini açıkça ortaya koyduğunu ekledi.
Irak Ulusal Misakıüyesi, "diplomasiden bahseden Avrupa'nın, aynı zamanda çatışmanın devamını sağlamak için asker, silah ve para gönderen taraf olduğunu" kaydetti ve Avrupa'nın Ukrayna'nın Rusya için kalıcı bir yıpratma sahasına dönüşmesini istediğini, üstelik bunun bedelinin Ukraynalıların kanı, ülkelerinin yıkımı ve Avrupa'nın kendi ekonomisinin çöküşü olsa da direttiğini söyledi ve ekledi:
Biz, savaşı durduracak her türlü gerçek müzakereyi destekliyoruz, ancak barışı engellemeyi ve müzakere masasına NATO gündemlerini dayatmayı amaçlayan her türlü Avrupa askeri misyona karşıyız.
El Nayel, barışın askeri misyonlar konuşlandırılarak değil, savaşı sona erdirmeye yönelik samimi bir siyasi iradeyle inşa edilebileceğini söyledi.