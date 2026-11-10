https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/husiler-medinedeki-dogu-bati-boru-hattina-saldiri-iddiasini-yalanladi-1110244705.html

Husiler, Medine’deki Doğu-Batı boru hattına saldırı iddiasını yalanladı

Husiler, Medine’deki Doğu-Batı boru hattına saldırı iddiasını yalanladı

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Medine’deki Doğu-Batı boru hattına saldırdıkları yönündeki iddiaları reddetti, Riyad’daki bir boru hattına saldırı... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T17:40+0300

2026-11-10T17:40+0300

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Suudi Arabistan devlet medyasına göre ülkenin enerji bakanlığından bir kaynak, Medine’deki boru hattının saldırıya uğradığını ancak boru hattında saldırıların aksamadığını duyurdu.Husiler, saldırı düzenlenen noktanın bu açıklamanın aksine Medine’deki boru hattı değil, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki bir boru hattı olduğunu söyledi.Husiler, bununla birlikte Hudeyde ve Saada dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki noktaların hava saldırılarına hedef olduğunu belirtti.Daha önce, Husi medyasının Sana’daki bir petrol şirketi binasına düzenlenen saldırıda altı kişinin yaralandığı ve evlerin hasar gördüğü aktarılmıştı. Grup en son bir benzin istasyonunun vurulduğunu bildirdi.Yemen'de son durum ne? Yemen'de hükümet güçleri, Husilerin kontrolündeki Lahic vilayetinin batısında bazı noktaları ele geçirdiklerini, Cevf vilayetinde de ilerleme kaydettiklerini duyurdu. Husiler, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttukları Taiz çevresinde saldırılarını sürdürüyor. Hükümet güçleri son 24 saatte kentin çevresindeki saldırıları püskürttüklerini açıkladı. Husiler, ateşkesin fiilen bozulduğu son bir ayda Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad ile ülkenin doğu ve güney bölgelerine yönelen bir İHA ve beş füzenin engellendiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

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