https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fransadan-rusya-karari-catisma-bitmeden-muzakere-masasina-oturulmayacak-1110240701.html

Fransa'dan Rusya kararı: Çatışma bitmeden müzakere masasına oturulmayacak

Fransa'dan Rusya kararı: Çatışma bitmeden müzakere masasına oturulmayacak

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'daki çatışmalar tamamen sona ermeden ve kalıcı bir barış tesis edilmeden Avrupa'nın Rusya ile yeni bir güvenlik... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T14:31+0300

2026-11-10T14:31+0300

2026-11-10T14:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

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jean-noel barrot

avrupa

rusya

güvenlik

ukrayna

çatışma

abd

donald trump

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Fransız medyaya konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Avrupa'nın ortak duruşuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Avrupa'nın gelecekteki güvenlik yapısının Rusya ile ancak Ukrayna'da ateşkes sağlanması halinde tartışılabileceğini belirten Barrot, “Her halükarda size Avrupa'nın pozisyonunu aktarabilirim. Avrupa'nın duruşu, Ukrayna'da bir ateşkes ilan edilip barış sağlanana kadar Rusya ile 'Avrupa'da güvenlik' olarak adlandırılan konunun geleceği hakkında hiçbir müzakere yapılamayacağı yönündedir” ifadelerini kullandı.‘Avrupa olmadan güvenlik tartışılamaz’ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ve Washington'ın Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi üzerinde anlaşmaya yakın olduğuna dair açıklamalarını değerlendiren Barrot, bu tür hayati konuların Avrupa'nın katılımı olmadan tartışılamayacağını vurguladı. Ukrayna'daki çatışmayı “Avrupa güvenliğine yönelik en büyük tehdit” olarak nitelendiren Fransız Bakan, Avrupa'nın Kiev yönetiminin “direniş sütunu” olduğunu kaydetti.NATO müttefiklerine 'Trump' sürpriziABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya ve ABD'nin sadece Ukrayna'daki krizin çözümü konusunda değil, genel olarak Avrupa güvenliği hususunda da bir mutabakata yakın olduğunu ifade etmişti. Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner de olası anlaşmaların, kriz anlarında iletişim kanallarının açık tutulmasını ve askeri alanda daha fazla şeffaflık sağlanmasını içerebileceğini belirtmişti.Ancak Avrupa medyasının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin NATO'daki Avrupalı müttefikleri, Trump yönetiminin Rusya ile yürütmeyi planladığı bu potansiyel güvenlik görüşmelerinden önceden haberdar edilmedi. Görüşmelerin Avrupalı liderler için tam bir sürpriz olduğu aktarılırken, ismi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, Avrupalı bürokratların ABD'nin bu yeni girişimi Aralık ayında yapılması planlanan "Avrupa'daki Amerikan askerlerinin sayısının revize edilmesi" süreciyle ilişkilendirmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.Kremlin: Avrupalılardan bir öneri gelmediKonuya ilişkin Rusya kanadından yapılan açıklamalarda durumun henüz resmiyet kazanmadığı sinyali verildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, AB ve ABD arasındaki istişare iddialarına değinerek, Ukrayna çatışmasının tüm tarafları için güvenlik garantileri konusunda Avrupalılardan herhangi bir fikir veya somut öneri ulaşmadığını söylemişti.Abu Dabi'de yapılan temaslar öncesinde de konuşan Peskov, Kushner'in "Rusya-NATO Konseyi'nin Avrupa güvenliği görüşmelerinde temel alınması" fikrine dair yorum yapmaktan kaçınmıştı. Peskov, Avrupalıların ABD ve Ukrayna ile kendi iletişim kanalları olduğunu, ancak Abu Dabi'deki görüşmelerin doğrudan Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü bir formatta planlandığını sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ab-ilk-kez-ukraynaya-resmi-askeri-misyon-yerlestiriyor-1110238081.html

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fransa, jean-noel barrot, avrupa, rusya, güvenlik, ukrayna, çatışma, abd, donald trump, nato