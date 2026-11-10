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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ab-ilk-kez-ukraynaya-resmi-askeri-misyon-yerlestiriyor-1110238081.html
AB ilk kez Ukrayna'ya resmi askeri misyon yerleştiriyor
AB ilk kez Ukrayna'ya resmi askeri misyon yerleştiriyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki askeri eğitim misyonunun (EUMAM Ukraine) görev süresini uzatırken, bir ilk olarak Ukrayna topraklarında resmi bir askeri... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T13:31+0300
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ukrayna kri̇zi̇
avrupa
avrupa birliği
ab
ab konseyi
ukrayna
askeri misyon
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Brüksel bugüne kadar eğitim faaliyetlerinin yalnızca Avrupatopraklarında yürütüldüğünü savunurken, alınan bu stratejik kararla birlikte Ukraynalı askeri makamlar ve ortak ülkelerle doğrudan koordinasyon sağlanması hedefleniyor.AB Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, EUMAM kapsamındaki stratejik analizler neticesinde Ukrayna'da doğrudan bir misyon varlığı kurulması kararlaştırıldı. Bu hamleyle, verilecek askeri eğitimlerin doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki güncel talepleri doğrultusunda geliştirilmesi garanti altına alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1110236838.html
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avrupa, avrupa birliği, ab, ab konseyi, ukrayna, askeri misyon

AB ilk kez Ukrayna'ya resmi askeri misyon yerleştiriyor

13:31 10.11.2026 (güncellendi: 13:37 10.11.2026)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYAB- Ukrayna
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki askeri eğitim misyonunun (EUMAM Ukraine) görev süresini uzatırken, bir ilk olarak Ukrayna topraklarında resmi bir askeri varlık oluşturma kararı aldı.
Brüksel bugüne kadar eğitim faaliyetlerinin yalnızca Avrupatopraklarında yürütüldüğünü savunurken, alınan bu stratejik kararla birlikte Ukraynalı askeri makamlar ve ortak ülkelerle doğrudan koordinasyon sağlanması hedefleniyor.
AB Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, EUMAM kapsamındaki stratejik analizler neticesinde Ukrayna'da doğrudan bir misyon varlığı kurulması kararlaştırıldı. Bu hamleyle, verilecek askeri eğitimlerin doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki güncel talepleri doğrultusunda geliştirilmesi garanti altına alınacak.
Süre uzatımı: AB Konseyi, 9 Kasım itibarıyla askeri misyonun süresini iki yıl daha uzatarak 15 Kasım 2028'e kadargeçerli kıldı.
Bütçe: Dönem için toplam 300 milyon euro tutarında bir bütçe üzerinde mutabakata varıldı.
Askeri varlık: Bölgeye gönderilecek misyonun nihai büyüklüğü ve personel sayısı hakkında henüz resmi bir detay paylaşılmadı.
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