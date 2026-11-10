https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ab-ilk-kez-ukraynaya-resmi-askeri-misyon-yerlestiriyor-1110238081.html

AB ilk kez Ukrayna'ya resmi askeri misyon yerleştiriyor

AB ilk kez Ukrayna'ya resmi askeri misyon yerleştiriyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki askeri eğitim misyonunun (EUMAM Ukraine) görev süresini uzatırken, bir ilk olarak Ukrayna topraklarında resmi bir askeri... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T13:31+0300

2026-11-10T13:31+0300

2026-11-10T13:37+0300

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askeri misyon

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Brüksel bugüne kadar eğitim faaliyetlerinin yalnızca Avrupatopraklarında yürütüldüğünü savunurken, alınan bu stratejik kararla birlikte Ukraynalı askeri makamlar ve ortak ülkelerle doğrudan koordinasyon sağlanması hedefleniyor.AB Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, EUMAM kapsamındaki stratejik analizler neticesinde Ukrayna'da doğrudan bir misyon varlığı kurulması kararlaştırıldı. Bu hamleyle, verilecek askeri eğitimlerin doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki güncel talepleri doğrultusunda geliştirilmesi garanti altına alınacak.

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avrupa, avrupa birliği, ab, ab konseyi, ukrayna, askeri misyon