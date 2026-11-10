https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/formula-1in-yildiz-pilotu-lewis-hamiltondan-refah-sinir-kapisina-ziyaret-1110249901.html

Formula 1'in yıldız pilotu Lewis Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret

Formula 1'in yıldız pilotu Lewis Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret

Sputnik Türkiye

Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek Filistinli yaralıların... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T22:05+0300

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lewis hamilton

gazze

refah sınır kapısı

mısır

formula 1

i̇srail

i̇srail-filistin

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde takip etti.Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mücavir'in eşlik ettiği ziyarette Hamilton'a, Gazze'den getirilen yaralı ve hastaların kabulü, sağlık hizmetlerine erişimi ve bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.Hamilton'ın, Mısır'ın doğusundaki El Ariş Uluslararası Havalimanı'nda Mücavir tarafından karşılanmasının ardından Refah Sınır Kapısı'na geçtiği belirtildi.İngiliz pilotun ziyaret programı kapsamında Mısır Kızılayının El Ariş kentindeki lojistik yardım depolarını da ziyaret ederek Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyon süreçlerini inceleyeceği kaydedildi.Refah Sınır KapısıRefah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi görebilmesi ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması açısından kritik önem taşıyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insan ve mal hareketliliğine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda, tıbbi malzeme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik insani yardım gereksinimi artıyor.Lewis Hamilton'dan insani yardım çalışmalarıFormula 1 kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu ve 105 yarış galibiyeti bulunan Hamilton, sportif başarılarının yanı sıra eğitim, eşitlik ve insani yardım alanlarındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyor.İngiliz pilot, gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 2021 yılında Mission 44 adlı vakfı kurdu. Hamilton'ın vakfa kişisel servetinden 20 milyon sterlin kaynak ayırdığı belirtildi.Hamilton ayrıca çatışma bölgelerinde yaşayan mağdurlara destek sağlamayı amaçlayan insani yardım girişimlerine de katkıda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bm-uzmanlarindan-gazze-raporu-ateskese-ragmen-soykirim-eylemleri-suruyor-1109861991.html

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refah sınır kapısı

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lewis hamilton, gazze, refah sınır kapısı, mısır, formula 1, i̇srail, i̇srail-filistin