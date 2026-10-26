https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bm-uzmanlarindan-gazze-raporu-ateskese-ragmen-soykirim-eylemleri-suruyor-1109861991.html

BM uzmanlarından Gazze raporu: Ateşkese rağmen soykırım eylemleri sürüyor

BM uzmanlarından Gazze raporu: Ateşkese rağmen soykırım eylemleri sürüyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlar, Gazze'deki ateşkese rağmen İsrail'in soykırım olarak nitelendirdikleri eylemleri sürdürdüğünü... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T19:19+0300

2026-10-26T19:19+0300

2026-10-26T19:19+0300

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batı şeria

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

soykırım

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlardan oluşan İşgal Altındaki Filistin Toprakları Araştırma Komisyonu, pazartesi günü yayımladığı raporda, Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin İsrail'in eylemlerini durdurmadığını kaydedildi.Komisyon, İsrail güçlerinin Gazze'deki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiğini aktardı.Gazze'deki kontrol alanı yüzde 60'a yükseldiKomisyonun verilerine göre, Ekim 2025'te ateşkes anlaşması imzalandığında Gazze'nin yüzde 53'ünü kontrol eden İsrail güçleri, bu oranı ateşkes döneminde en az yüzde 60'a çıkardı.Raporda, İsrail güçlerinin kontrol alanlarını genişletmesi sırasında düzenlenen saldırılarda en az 196 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.Ölenler arasında 18 kadın, 32 erkek çocuk ve 11 kız çocuğunun bulunduğu aktarıldı.Komisyon ayrıca Batı Şeria'da İsrail askerleri ve cezaevi görevlilerinin sivillere karşı işkence, cinsel şiddet, zulüm ve insanlığa karşı suçlar işlediğini not düştü.Raporda, Gazze'den getirilen erkek tutuklulara yönelik altı cinsel şiddet vakasının belgelendiği ifade edildi. Bu olayların İsrail'in Sde Teiman askeri cezaevinde yaşandığı belirtildi.İsrail suçlamaları reddettiİsrail'in Cenevre'deki diplomatik temsilciliği, rapora tepki göstererek BM komisyonunun feshedilmesini talep etti.İsrail yönetimi, daha önce de komisyonun çalışmalarını eleştirmiş, Gazze'de soykırım işlendiği ve İsrail güçlerinin cinsel saldırılarda bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/israil-sandiga-gidiyor-netanyahu-secime-1-gun-kala-atom-bombali-paylasim-yapti-1109848736.html

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ortadoğu, i̇srail, gazze, batı şeria, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, soykırım