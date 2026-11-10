https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-benzer-fon-krizleri-yasanmamasi-icin-alinacak-onlemleri-acikladi-1110238213.html

Bakan Şimşek, benzer fon krizleri yaşanmaması için alınacak önlemleri açıkladı

Bakan Şimşek, benzer fon krizleri yaşanmaması için alınacak önlemleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Mehmet Şimşek, fon krizi, fon krizine karşı önlemler, sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kanunu değişikliği, yatırımcıların korunması, yatırımcı tazmin merkezi, sermaye piyasası düzenlemesi

2026-11-10T13:43+0300

2026-11-10T13:43+0300

2026-11-10T13:43+0300

poli̇ti̇ka

haberler

mehmet şimşek

hazine

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Fon krizi sonrasında farklı partilerinden milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması için yazılı soru önergesi verdi. Bakan Şimşek, farklı milletvekillerinin sorularına ilişkin verdiği yazılı cevapta benzer krizlerin yaşanmaması için SPK kanunda yapılması gereken düzenlemeleri şu şekilde sıraladı:TBMM AK Parti grubu Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin çalışma başlatmıştı. Yapılacak düzenlemede Mehmet Şimşek’in gündeme getirdiği başlıkların yer alması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-ticaret-ortaklarimizdaki-zayif-talebe-ragmen-ekonomide-ilimli-buyume-devam-ediyor-1110237504.html

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haberler, mehmet şimşek, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk)