https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-benzer-fon-krizleri-yasanmamasi-icin-alinacak-onlemleri-acikladi-1110238213.html
Bakan Şimşek, benzer fon krizleri yaşanmaması için alınacak önlemleri açıkladı
Bakan Şimşek, benzer fon krizleri yaşanmaması için alınacak önlemleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Mehmet Şimşek, fon krizi, fon krizine karşı önlemler, sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kanunu değişikliği, yatırımcıların korunması, yatırımcı tazmin merkezi, sermaye piyasası düzenlemesi
2026-11-10T13:43+0300
2026-11-10T13:43+0300
2026-11-10T13:43+0300
poli̇ti̇ka
haberler
mehmet şimşek
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Fon krizi sonrasında farklı partilerinden milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması için yazılı soru önergesi verdi. Bakan Şimşek, farklı milletvekillerinin sorularına ilişkin verdiği yazılı cevapta benzer krizlerin yaşanmaması için SPK kanunda yapılması gereken düzenlemeleri şu şekilde sıraladı:TBMM AK Parti grubu Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin çalışma başlatmıştı. Yapılacak düzenlemede Mehmet Şimşek’in gündeme getirdiği başlıkların yer alması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-ticaret-ortaklarimizdaki-zayif-talebe-ragmen-ekonomide-ilimli-buyume-devam-ediyor-1110237504.html
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haberler, mehmet şimşek, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk)
haberler, mehmet şimşek, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk)
Bakan Şimşek, benzer fon krizleri yaşanmaması için alınacak önlemleri açıkladı
Özel
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin fon krizine ilişkin yazılı soru önergelerini ortak bir metinle yanıtladı. Şimşek, benzer krizlerin yaşanmaması için 6362 Sayılı Sermeye Piyasası Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri sıraladı.
Fon krizi sonrasında farklı partilerinden milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması için yazılı soru önergesi verdi. Bakan Şimşek, farklı milletvekillerinin sorularına ilişkin verdiği yazılı cevapta benzer krizlerin yaşanmaması için SPK kanunda yapılması gereken düzenlemeleri şu şekilde sıraladı:
Fon malvarlığının hukuka aykırı biçimde azaltılması sorununa karşı zarara uğrayan fonlar için Kurul kararıyla olağanüstü tasfiye ve hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması mekanizması.
Fonu zarara uğratanların gerektiğinde şahsen sorumlu tutulması, piyasa suistimallerinde sorumluların netleştirilmesi.
İdari ve adli cezaların ağırlaştırılarak caydırıcılığının artırılması.
Yatırımcı Tazmin Merkezinin teşkilatının, yetkilerinin ve gelir kaynaklarının güçlendirilmesi.
Merkezi takas kuruluşları için kurtarma ve tasfiye çerçevesi oluşturularak, sermaye piyasasında risk merkezi işlevine yasal dayanak sağlanması.
İhraç süreçlerinin sadeleştirilmesi ve sürdürülebilirlik alanında Kurula düzenleme yetkisi verilmesi.
Sermaye piyasası kurumlarının itibarını zedeleyen asılsız yayınların suç olarak düzenlenmesi.
TBMM AK Parti grubu Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin çalışma başlatmıştı. Yapılacak düzenlemede Mehmet Şimşek’in gündeme getirdiği başlıkların yer alması bekleniyor.