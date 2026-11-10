Fico, Merz’in Ukrayna’nın finansmanına ilişkin talebini ‘şantaj’ olarak nitelendirdi

Bugün bu, kusura bakmayın, şantaja tepki vermeliyiz. Buna ne derseniz deyin, ben Slovak tarafı adına konuşuyorum. Federal Şansölye’nin yaptığı şey tipik bir şantajdır ve ben bunu reddediyorum. Biz egemen bir devletiz, Slovakya Cumhuriyeti’yiz ve bu konularda kendimize has görüşe sahibiz. Ben Çekya Başbakanı ile bir, iki, hatta gerekirse üç saat boyunca sakin ve baş başa bir görüşme yapmak isterim. Şu anki durumumuzu ve bundan sonra ne yapmayı planladığımızı netleştirmek istiyorum.