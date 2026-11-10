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Fico, Merz’in Ukrayna’nın finansmanına ilişkin talebini ‘şantaj’ olarak nitelendirdi
Fico, Merz’in Ukrayna’nın finansmanına ilişkin talebini ‘şantaj’ olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Almanya Şansölyesi Merz’in, tüm üye devletlerin Ukrayna’nın finansmanına katkıda bulunmaması halinde AB bütçesini bloke etme yönündeki... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:35+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in, tüm üye devletlerin Ukrayna’nın finansmanına katkıda bulunmaması halinde Avrupa Birliği (AB) bütçesini bloke etme yönündeki tehdidinin bir şantaj olduğunu belirtti.Dennik N haber portalının sözlerini alıntıladığı Slovakya Başbakanı, şunları söyledi:Fico bu açıklamaları, Slovakya ile Çekya arasında, kabinelerinin ortak toplantısı şeklinde gerçekleştirilen hükümetler arası istişareler öncesinde Bratislava’da yaptı.Ukrayna’ya yönelik AB kredileri için garanti sağlama sürecine katılmayı Slovakya, Çekya, Macaristan ve Bulgaristan reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/berlinde-binlerce-kisi-yurudu-merz-istifa-etsin-rusya-ile-baris-saglansin-1109444278.html
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slovakya, fico, robert fico, haberler, avrupa, ab, avrupa birliği, ukrayna, almanya, friedrich merz, çekya

Fico, Merz’in Ukrayna’nın finansmanına ilişkin talebini ‘şantaj’ olarak nitelendirdi

17:35 10.11.2026
© AP Photo / Radovan StoklasaSlovakia's Prime Minister Robert Fico speaks during a press conference after the cabinet's away-from-home session in the town of Handlova, Slovakia, Wednesday, May, 15, 2024.
Slovakia's Prime Minister Robert Fico speaks during a press conference after the cabinet's away-from-home session in the town of Handlova, Slovakia, Wednesday, May, 15, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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Slovakya Başbakanı Fico, Almanya Şansölyesi Merz’in, tüm üye devletlerin Ukrayna’nın finansmanına katkıda bulunmaması halinde AB bütçesini bloke etme yönündeki tehdidini ‘şantaj’ olarak nitelendirdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in, tüm üye devletlerin Ukrayna’nın finansmanına katkıda bulunmaması halinde Avrupa Birliği (AB) bütçesini bloke etme yönündeki tehdidinin bir şantaj olduğunu belirtti.
Dennik N haber portalının sözlerini alıntıladığı Slovakya Başbakanı, şunları söyledi:

Bugün bu, kusura bakmayın, şantaja tepki vermeliyiz. Buna ne derseniz deyin, ben Slovak tarafı adına konuşuyorum. Federal Şansölye’nin yaptığı şey tipik bir şantajdır ve ben bunu reddediyorum. Biz egemen bir devletiz, Slovakya Cumhuriyeti’yiz ve bu konularda kendimize has görüşe sahibiz. Ben Çekya Başbakanı ile bir, iki, hatta gerekirse üç saat boyunca sakin ve baş başa bir görüşme yapmak isterim. Şu anki durumumuzu ve bundan sonra ne yapmayı planladığımızı netleştirmek istiyorum.

Fico bu açıklamaları, Slovakya ile Çekya arasında, kabinelerinin ortak toplantısı şeklinde gerçekleştirilen hükümetler arası istişareler öncesinde Bratislava’da yaptı.
Ukrayna’ya yönelik AB kredileri için garanti sağlama sürecine katılmayı Slovakya, Çekya, Macaristan ve Bulgaristan reddediyor.
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