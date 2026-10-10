https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/berlinde-binlerce-kisi-yurudu-merz-istifa-etsin-rusya-ile-baris-saglansin-1109444278.html
Berlin’de binlerce kişi yürüdü: Merz istifa etsin, Rusya ile barış sağlansın
Berlin’de binlerce kişi yürüdü: Merz istifa etsin, Rusya ile barış sağlansın
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, hükümetin politikalarını protesto etmek, Başbakan Friedrich Merz’in istifası ve Rusya ile ilişkilerin... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T18:27+0300
2026-10-10T18:27+0300
2026-10-10T18:38+0300
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Göstericiler, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı önünde toplandıktan sonra davullar eşliğinde Alexanderplatz Meydanı’na doğru yürüdü.Eylemciler, “Bu hükümet Almanya için utançtır” ve “Yeter! Friedrich Merz istifa etmeli” yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşte Alman bayraklarının yanı sıra barış güvercini bulunan açık mavi bayraklar ile Rusya bayrakları da görüldü.Bazı göstericiler, Moskova ile ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunan pankartlar açtı. Rusya, Ukrayna ve Almanya’nın ulusal renklerinin yan yana yer aldığı bazı dövizlerde ise Almanca ve Rusça “Dostluk” ifadeleri yer aldı.Tagesspiegel gazetesinin haberine göre göstericiler, üzerinde 1945 yılına ait bir Berlin fotoğrafı ile “Ruslara bir daha asla ateş etmeyin” ifadesinin bulunduğu pankart da taşıdı.Partiler üstü Projekt M1llion hareketinin düzenlediği gösteride, mevcut Alman hükümetinin istifası ve Federal Meclis için erken seçime gidilmesi talep edildi. Bu taleplerin, hareketin 11 maddelik programında da yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-enerji-is-birligi-almanya-ekonomisini-kurtarabilir-1109442954.html
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almanya, protesto, friedrich merz, rusya, moskova, federal meclis, tagesspiegel, avrupa
almanya, protesto, friedrich merz, rusya, moskova, federal meclis, tagesspiegel, avrupa
Berlin’de binlerce kişi yürüdü: Merz istifa etsin, Rusya ile barış sağlansın
18:27 10.10.2026 (güncellendi: 18:38 10.10.2026)
Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, hükümetin politikalarını protesto etmek, Başbakan Friedrich Merz’in istifası ve Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini talep etmek amacıyla gösteri düzenledi.
Göstericiler, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı önünde toplandıktan sonra davullar eşliğinde Alexanderplatz Meydanı’na doğru yürüdü.
Eylemciler, “Bu hükümet Almanya için utançtır” ve “Yeter! Friedrich Merz istifa etmeli” yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşte Alman bayraklarının yanı sıra barış güvercini bulunan açık mavi bayraklar ile Rusya bayrakları da görüldü.
Bazı göstericiler, Moskova ile ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunan pankartlar açtı. Rusya, Ukrayna ve Almanya’nın ulusal renklerinin yan yana yer aldığı bazı dövizlerde ise Almanca ve Rusça “Dostluk” ifadeleri yer aldı.
Tagesspiegel gazetesinin haberine göre göstericiler, üzerinde 1945 yılına ait bir Berlin fotoğrafı ile “Ruslara bir daha asla ateş etmeyin” ifadesinin bulunduğu pankart da taşıdı.
Partiler üstü Projekt M1llion hareketinin düzenlediği gösteride, mevcut Alman hükümetinin istifası ve Federal Meclis için erken seçime gidilmesi talep edildi. Bu taleplerin, hareketin 11 maddelik programında da yer aldığı belirtildi.