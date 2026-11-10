https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fenerbahce-otobusune-yonelik-silahli-saldiri-davasinda-iddianame-kabul-edildi-1110248399.html

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı davasında iddianame kabul edildi

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı davasında iddianame kabul edildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T20:06+0300

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saldırı girişimi

silahlı saldırı

iddianame

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Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşünde Sürmene Viyadüğü mevkisinde Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturmanın detaylarına yer verildi.İddianamede, sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlandığı değerlendirildi.Sanıkların ortak suç işleme iradesiyle hareket ettikleri ifade edilen iddianamede, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", otobüs şoförü İsmail Kopuz'a yönelik ise "mala zarar verme" suçlarının işlendiği kaydedildi.Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında sanıkların, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fenerbahce-otobusune-yonelik-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheli-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1110174094.html

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fenerbahçe, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, iddianame