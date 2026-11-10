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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fenerbahce-otobusune-yonelik-silahli-saldiri-davasinda-iddianame-kabul-edildi-1110248399.html
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı davasında iddianame kabul edildi
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı davasında iddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T20:06+0300
2026-11-10T20:06+0300
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saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
iddianame
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Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşünde Sürmene Viyadüğü mevkisinde Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturmanın detaylarına yer verildi.İddianamede, sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlandığı değerlendirildi.Sanıkların ortak suç işleme iradesiyle hareket ettikleri ifade edilen iddianamede, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", otobüs şoförü İsmail Kopuz'a yönelik ise "mala zarar verme" suçlarının işlendiği kaydedildi.Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında sanıkların, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fenerbahce-otobusune-yonelik-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheli-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1110174094.html
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fenerbahçe, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, iddianame
fenerbahçe, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, iddianame

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı davasında iddianame kabul edildi

20:06 10.11.2026
© Fotoğraf : TwitterEmre Belözoğlu, Fenerbahçe, silahlı saldırı, Trabzon, 4 Nisan 2015
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, silahlı saldırı, Trabzon, 4 Nisan 2015 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşünde Sürmene Viyadüğü mevkisinde Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturmanın detaylarına yer verildi.
İddianamede, sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlandığı değerlendirildi.
Sanıkların ortak suç işleme iradesiyle hareket ettikleri ifade edilen iddianamede, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", otobüs şoförü İsmail Kopuz'a yönelik ise "mala zarar verme" suçlarının işlendiği kaydedildi.
Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında sanıkların, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
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Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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