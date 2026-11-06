https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fenerbahce-otobusune-yonelik-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheli-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1110174094.html

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T19:56+0300

2026-11-06T19:56+0300

2026-11-06T20:08+0300

spor

fenerbahçe

saldırı

siber saldırı

saldırı girişimi

silahlı saldırı

savcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107912713_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4ce4d5f5c33e5cf952bc32a9b2ec3971.jpg

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.Yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin yanı sıra HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulguların değerlendirildiği belirtildi.İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdiği, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığının değerlendirildiği aktarıldı.Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, futbolcular ve teknik heyet üyelerinin de saldırıdan etkilendiği hatırlatıldı.Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirilerek cezalandırılmaları talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/fenerbahce-takim-otobusune-saldiri-sorusturmasi-4-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1108018724.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, savcılık