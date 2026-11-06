https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fenerbahce-otobusune-yonelik-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheli-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1110174094.html
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T19:56+0300
2026-11-06T19:56+0300
2026-11-06T20:08+0300
spor
fenerbahçe
saldırı
siber saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
savcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107912713_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4ce4d5f5c33e5cf952bc32a9b2ec3971.jpg
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.Yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin yanı sıra HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulguların değerlendirildiği belirtildi.İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdiği, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığının değerlendirildiği aktarıldı.Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, futbolcular ve teknik heyet üyelerinin de saldırıdan etkilendiği hatırlatıldı.Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirilerek cezalandırılmaları talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/fenerbahce-takim-otobusune-saldiri-sorusturmasi-4-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1108018724.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107912713_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0acfeec7d04b9c96b3f232d3603932fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, savcılık
fenerbahçe, saldırı, siber saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, savcılık
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
19:56 06.11.2026 (güncellendi: 20:08 06.11.2026)
Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirilerek cezalandırılmaları istendi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.
Yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin yanı sıra HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulguların değerlendirildiği belirtildi.
İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdiği, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığının değerlendirildiği aktarıldı.
Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, futbolcular ve teknik heyet üyelerinin de saldırıdan etkilendiği hatırlatıldı.
Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirilerek cezalandırılmaları talep edildi.