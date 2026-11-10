https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bahceliden-10-kasim-mesaji-ataturku-yasatmanin-dogru-yolu-eserine-sahip-cikmaktir-1110227148.html

Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmaktır

Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmaktır

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün kurucu felsefesine ve... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T07:14+0300

2026-11-10T07:14+0300

2026-11-10T07:14+0300

türki̇ye

gazi mustafa kemal atatürk

devlet bahçeli

türkiye cumhuriyeti

cumhuriyet

mhp

10 kasım

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan açıklamasında Atatürk'ün mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinin günümüz koşullarıyla birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Atatürk'ü yaşatmanın yolunun onun fikirlerini değişen dünya koşulları doğrultusunda geliştirmekten geçtiğini ifade etti.Bahçeli'den Atatürk'ün kurucu felsefesine vurguDevlet Bahçeli, Atatürk'ün yalnızca anılmasının yeterli olmadığını, bıraktığı düşünsel ve siyasal mirasın korunarak geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.MHP lideri, Atatürk'ün fikirlerinin çağın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur."Bahçeli, Atatürk'ün kurucu felsefesi, devlet aklı ve temel ilkelerinin siyasi ve toplumsal faaliyetlerin merkezinde bulunması gerektiğini de ifade etti.Atatürk'ün Cumhuriyet mirasına dikkat çektiAçıklamasında Cumhuriyet'in kazanımları üzerinde de duran Bahçeli, Atatürk'ün hem Millî Mücadele dönemindeki askerî liderliğine hem de Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte gerçekleştirdiği inkılaplara değindi.Atatürk'ün Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine taşıma hedefini hatırlatan Bahçeli, Cumhuriyet'in kalıcılığına ilişkin tarihî sözlerine de atıfta bulundu.MHP lideri, Atatürk'ün bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirterek bunun yalnızca geçmişe yönelik bir anma değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin bir sorumluluk olduğunu vurguladı.Bahçeli'den gelecek kuşaklara mesaj10 Kasım mesajında genç kuşakların sorumluluklarına da değinen Bahçeli, Atatürk'ün düşüncelerinin ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin yaşatılmasının önemini dile getirdi.Bahçeli, açıklamasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve şehitleri anarak tamamladı. Atatürk'e ve Millî Mücadele'de yaşamını yitirenlere rahmet dileyen MHP lideri, mesajında saygı ve şükran ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/sicakliklar-cakilacak-turkiyede-kis-yuzunu-gosteriyor-istanbula-saganak-ankaraya-kar-var-1110226856.html

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gazi mustafa kemal atatürk, devlet bahçeli, türkiye cumhuriyeti, cumhuriyet, mhp, 10 kasım