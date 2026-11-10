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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/emlak-katilim-duyurdu-satin-alma-surecleri-tamamlandi--1110237146.html
Emlak Katılım duyurdu: Satın alma süreçleri tamamlandı
Emlak Katılım duyurdu: Satın alma süreçleri tamamlandı
Sputnik Türkiye
Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın satın alınması sürecini tamamladı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T12:50+0300
2026-11-10T13:44+0300
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kamuyu aydınlatma platformu (kap)
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türkiye emlak katılım bankası
katılımevim
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Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında gerekli izin ve onayların alındığı duyuruldu. Süreç tamamlandı Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yeni bir özel durum açıklaması yaptı.Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, pay devir işlemleri için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen süreçlerin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı ifade edildi.Emlak Katılım, söz konusu bildirimin daha önce 17 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.Ne olmuştu?Süreçte ilk açıklama 17 Eylül 2026'da Katılımevim'den gelmişti. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurmuştu.Emlak Katılım, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını bildirmişti. Banka, 30 Eylül'de ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldığını açıklamış, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini belirtmişti.Son açıklamayla birlikte dört kurum nezdindeki izin ve onay süreçlerinin tamamlandığı duyurulmuş oldu. Ancak KAP bildiriminde pay devir işlemlerinin fiilen tamamlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/emlak-katilim-katilimevim-ve-birevim-icin-satin-alma-gorusmelerine-basladi-1108826136.html
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kamuyu aydınlatma platformu (kap), sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye emlak katılım bankası, katılımevim
kamuyu aydınlatma platformu (kap), sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye emlak katılım bankası, katılımevim

Emlak Katılım duyurdu: Satın alma süreçleri tamamlandı

12:50 10.11.2026 (güncellendi: 13:44 10.11.2026)
© AAEmlak Katılım
Emlak Katılım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AA
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Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın satın alınması sürecini tamamladı.
Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında gerekli izin ve onayların alındığı duyuruldu.

Süreç tamamlandı

Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yeni bir özel durum açıklaması yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, pay devir işlemleri için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen süreçlerin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı ifade edildi.
Emlak Katılım, söz konusu bildirimin daha önce 17 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Süreçte ilk açıklama 17 Eylül 2026'da Katılımevim'den gelmişti. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Emlak Katılım, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını bildirmişti. Banka, 30 Eylül'de ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldığını açıklamış, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini belirtmişti.
Son açıklamayla birlikte dört kurum nezdindeki izin ve onay süreçlerinin tamamlandığı duyurulmuş oldu. Ancak KAP bildiriminde pay devir işlemlerinin fiilen tamamlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Emlak Katılım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
EKONOMİ
Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladı
17 Eylül, 10:45
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