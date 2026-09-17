https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/emlak-katilim-katilimevim-ve-birevim-icin-satin-alma-gorusmelerine-basladi-1108826136.html

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladı

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladı

Sputnik Türkiye

Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.’nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T10:45+0300

2026-09-17T10:45+0300

2026-09-17T10:45+0300

ekonomi̇

erkan kilimci

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

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Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. aracılığıyla Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı.Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre görüşmeler, Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.’nin büyüme stratejisi kapsamında yürütülüyor.İki şirket için satın alma görüşmeleri başladıEmlak Katılım’ın KAP’a yaptığı açıklamada, bankanın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.’nin, büyüme stratejisi doğrultusunda Katılımevim ve Birevim’in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı bildirildi.Açıklamada satın alma sürecinin tamamlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.Katılımevim’de yönetim değişikliğine gidildiÖte yandan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından daha önce Pusula Finans Holding A.Ş. paylarının devir süreci ve yönetim yapısındaki değişikliğe ilişkin açıklama yapılmıştı.Katılımevim’in KAP açıklamasında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın istifalarının kabul edildiği bildirilmişti.Boşalan üyeliklere, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak ve seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Emre Tezmen’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine, Erkan Kilimci’nin ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmişti.Pusula Grubu ile Tera Grubu arasındaki süreç devam ediyorSöz konusu yönetim değişikliğinin, Pusula Grubu’nun yeni dönem yapılanması ile Tera Grubu ile yürütülen stratejik sürecin önemli bir aşaması olduğu belirtilmişti.Açıklamada sürece ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:"Daha önce kamuoyuna yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, Pusula Finans Holding AŞ ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik yürütülen görüşmeler sonucunda, işlemin temel ticari ve finansal şartlarına ilişkin mutabakat süreci tamamlanmış olup, işlemin sonuçlandırılmasına yönelik ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdindeki gerekli izin ve onay süreçleri devam etmektedir. Gelinen aşama itibarıyla, devir işlemine ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamlanmasının yanı sıra yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar da atılmış bulunmaktadır.Planlanan devir işlemi, Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, güçlü finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin, daha güçlü ve kapsamlı bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir."Devir için izin ve onay süreçleri sürüyorAçıklamada, Pusula Grubu’nun planlanan devir işleminin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasına ve taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/spkdan-tedbir-aciklamasi-kisa-sure-icinde-duyurulacak-1108825795.html

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