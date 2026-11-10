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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/cumhurbaskani-erdogan-gazinin-mirasini-istismar-edenler-on-yillar-boyunca-bu-millete-tepeden-1110236112.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan, "Gazi'nin mirasını istismar... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T12:25+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar" dedi.Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in 'kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık" ifadelerini kullandı.Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Sadece hudutlarımız dahilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz.""Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda, daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.""103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz.""Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi, yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz.""Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz.""Etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milleti ile tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/devlet-erkaniyla-anitkabire-giden-erdogan-bu-cennet-vatani-ihya-etmeye-kararlilikla-devam-edecegiz-1110229703.html
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recep tayyip erdoğan, atatürk, anma, cumhuriyet
recep tayyip erdoğan, atatürk, anma, cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar

12:25 10.11.2026 (güncellendi: 12:26 10.11.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan, "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar" dedi.
Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in 'kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sadece hudutlarımız dahilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz."
"Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda, daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik."
"103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz."
"Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi, yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz."
"Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz."
"Etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milleti ile tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz."
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
TÜRKİYE
Devlet erkanıyla Anıtkabir'de anma törenine katılan Erdoğan: Bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
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