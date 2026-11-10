https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/devlet-erkaniyla-anitkabire-giden-erdogan-bu-cennet-vatani-ihya-etmeye-kararlilikla-devam-edecegiz-1110229703.html
Devlet erkanıyla Anıtkabir'de anma törenine katılan Erdoğan: Bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Devlet erkanıyla Anıtkabir'de anma törenine katılan Erdoğan: Bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Cumhurbaşkanı... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T09:30+0300
2026-11-10T09:30+0300
2026-11-10T09:52+0300
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Ankara'daki Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 10 Kasım 2026 Salı günü Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.Saat 08.45'te Aslanlı Yol'da başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Erdoğan'ın ay yıldızlı çelengi mozoleye bırakmasının ardından, Atatürk'ün hayata veda ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, mesajında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel krizlere dikkat çekerek ülkenin geleceğine ilişkin kararlılık vurgusu yaptı.Erdoğan'dan Anıtkabir'de 86 milyon vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele kahramanlarını anarken, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedeflerini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:Anıtkabir'deki törene siyasi parti liderleri katıldı10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen devlet törenine Türkiye'nin siyaset ve devlet yönetiminden çok sayıda isim katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yer aldı.Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve diğer devlet yetkilileri hazır bulundu.Erdoğan, Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını andıAnıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajın başlangıcında Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümüne değinen Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunda görev alan isimleri de andı.Cumhurbaşkanı, açıklamasında Atatürk'ün yanı sıra İstiklal Harbi'ni yöneten Birinci Meclis üyelerine, şehitlere ve gazilere rahmet diledi.Erdoğan'ın mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, millî birlik ve ekonomik refah başlıkları öne çıktı. Cumhurbaşkanı, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yarattığı zorluklara rağmen ülkenin kalkınması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.Türkiye, Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında anıyorTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda, 57 yaşında hayatını kaybetti.Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde anma törenleri düzenleniyor.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında saat 09.05'te ülke genelinde saygı duruşunda bulunulurken, kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde de anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/evrensel-yas-dunya-basini-10-kasim-1938de-ataturkun-olumunu-nasil-duyurdu-1110227342.html
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anıtkabir, recep tayyip erdoğan, türkiye cumhuriyeti, cevdet yılmaz, gazi mustafa kemal atatürk, numan kurtulmuş, tbmm, mhp, chp
Devlet erkanıyla Anıtkabir'de anma törenine katılan Erdoğan: Bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
09:30 10.11.2026 (güncellendi: 09:52 10.11.2026)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki törene devlet erkânı ve siyasi parti liderleri katıldı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda 86 milyonun refahına vurgu yaptı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Ankara'daki Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 10 Kasım 2026 Salı günü Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.
Saat 08.45'te Aslanlı Yol'da başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Erdoğan'ın ay yıldızlı çelengi mozoleye bırakmasının ardından, Atatürk'ün hayata veda ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, mesajında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel krizlere dikkat çekerek ülkenin geleceğine ilişkin kararlılık vurgusu yaptı.
Erdoğan'dan Anıtkabir'de 86 milyon vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele kahramanlarını anarken, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Atatürk, ebedi âleme irtihalinizin 88. sene-i devriyesinde, zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık nişaneleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedeflerini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."
Anıtkabir'deki törene siyasi parti liderleri katıldı
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen devlet törenine Türkiye'nin siyaset ve devlet yönetiminden çok sayıda isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yer aldı.
Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve diğer devlet yetkilileri hazır bulundu.
Erdoğan, Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını andı
Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajın başlangıcında Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümüne değinen Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunda görev alan isimleri de andı.
Cumhurbaşkanı, açıklamasında Atatürk'ün yanı sıra İstiklal Harbi'ni yöneten Birinci Meclis üyelerine, şehitlere ve gazilere rahmet diledi.
Erdoğan'ın mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, millî birlik ve ekonomik refah başlıkları öne çıktı. Cumhurbaşkanı, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yarattığı zorluklara rağmen ülkenin kalkınması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Türkiye, Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında anıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde anma törenleri düzenleniyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında saat 09.05'te ülke genelinde saygı duruşunda bulunulurken, kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde de anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.