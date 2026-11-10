https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/cumhurbaskani-erdogan-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ile-gorustu-1110247270.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T18:58+0300

2026-11-10T18:58+0300

2026-11-10T19:07+0300

türki̇ye

antalya

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

cop 31

brezilya

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0a/1110247112_0:109:2785:1676_1920x0_80_0_0_2b3ca251fa92ac5393d826c09479d40b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi'nde ikili temaslarına başladı.Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i de kabul etti. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud ile görüştü. Kabulde, iki ülke arasında yapılan anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından imzalandı.Erdoğan, Antalya'daki temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cop31-zirvesi-icin-antalyaya-geldi-1110246864.html

türki̇ye

antalya

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cop 31, brezilya, türkiye