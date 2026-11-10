https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/cumhurbaskani-erdogan-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-ile-gorustu-1110247270.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T18:58+0300
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
cop 31
brezilya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi'nde ikili temaslarına başladı.Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i de kabul etti. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud ile görüştü. Kabulde, iki ülke arasında yapılan anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından imzalandı.Erdoğan, Antalya'daki temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cop31-zirvesi-icin-antalyaya-geldi-1110246864.html
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antalya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cop 31, brezilya, türkiye
antalya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cop 31, brezilya, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
18:58 10.11.2026 (güncellendi: 19:07 10.11.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi'nde ikili temaslarına başladı.
Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i de kabul etti. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud ile görüştü. Kabulde, iki ülke arasında yapılan anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından imzalandı.
Erdoğan, Antalya'daki temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de görüştü.