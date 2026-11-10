https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cop31-zirvesi-icin-antalyaya-geldi-1110246864.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, COP31 Zirvesi için Antalya'ya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, COP31 Zirvesi için Antalya'ya geldi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T18:47+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Antalya'da karşıladıklarını bildirdi.Zorlu, paylaşımında, "Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i COP31 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da karşıladık. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ile-azerbaycan-arasinda-ayrilik-arayanlar-beyhude-bir-cabanin-1110212930.html

türki̇ye

antalya

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antalya, cop 31, azerbaycan, türkiye-azerbaycan ilişkileri, kürşad zorlu, ak parti