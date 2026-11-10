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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, COP31 Zirvesi için Antalya'ya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, COP31 Zirvesi için Antalya'ya geldi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T18:47+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Antalya'da karşıladıklarını bildirdi.Zorlu, paylaşımında, "Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i COP31 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da karşıladık. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ile-azerbaycan-arasinda-ayrilik-arayanlar-beyhude-bir-cabanin-1110212930.html
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antalya, cop 31, azerbaycan, türkiye-azerbaycan ilişkileri, kürşad zorlu, ak parti
antalya, cop 31, azerbaycan, türkiye-azerbaycan ilişkileri, kürşad zorlu, ak parti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, COP31 Zirvesi için Antalya'ya geldi

18:47 10.11.2026
© Fotoğraf : Kürşad Zorlu sosyal medyaAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Fotoğraf : Kürşad Zorlu sosyal medya
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Antalya'da karşıladıklarını bildirdi.
Zorlu, paylaşımında, "Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i COP31 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da karşıladık. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.
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