https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/alaattin-koselerin-de-aralarinda-bulundugu-40-sanigin-yargilandigi-davada-ara-karar-veli-gumuse-ev-1110225273.html

Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 40 sanığın yargılandığı davada ara karar: Veli Gümüş'e 'ev hapsi'

Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 40 sanığın yargılandığı davada ara karar: Veli Gümüş'e 'ev hapsi'

Sputnik Türkiye

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 40 sanıklı yolsuzluk davasında, mahkeme tutuklu sanıklardan Veli... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T22:56+0300

2026-11-09T22:56+0300

2026-11-09T22:57+0300

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Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında olduğu 40 kişinin "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Veli Gümüş’ün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Köseler dahil diğer 4 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Duruşma salonundakiler dışarı çıkarıldıSanık Alaattin Köseler’in duruşma salonuna girişi sırasında izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine Mahkeme Başkanı, alkış tutanların ayağa kalkmasını istedi. Kimsenin ayağa kalkmaması üzerine, sanıkların birinci derece yakınları dışındaki tüm izleyiciler salondan çıkarıldı.Duruşmada dinlenen tanık Enis Güller, sanıklardan Ahmet Orhan Taşkıran’ın belediyeye gelerek devam eden bir yıkımın durdurulmasını talep ettiğini, kendisinin ise bu talebi reddettiğini belirtti. Güller, yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkımın durdurulduğunu ve sanığın kendisine "Ben daha önce buradan, makamdan izin aldım. Yıkamamanız lazım" dediğini, bu ciddi ifadeler üzerine tutanak tuttuklarını aktardı.Köseler suçlamaları reddettiSuçlamaları reddeden Alaattin Köseler, dosyada yeni bir delil olmamasına rağmen "örgüt kurucusu" olarak itham edildiğini savundu. İfadesi alınmadan iddianame hazırlandığını iddia eden Köseler, savcılığın lehteki delilleri toplamadığını ve ortada rüşvete dair somut bir veri bulunmadığını öne sürdü.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün "ev hapsi" adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu diğer 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.Bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarını kaldıran mahkeme, eksik dosyaların tamamlanması amacıyla duruşmayı 25, 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerine erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ankarada-10-kasimda-hangi-yollar-trafige-kapatilacak--1110224018.html

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