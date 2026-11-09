Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kanser-ilaclari-cetesine-yeni-operasyon-doktor-ve-hemsireler-de-gozaltina-alindi-1110208721.html
Kanser ilaçları çetesine yeni operasyon: Doktor ve hemşireler de gözaltına alındı
Kanser ilaçları çetesine yeni operasyon: Doktor ve hemşireler de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni ambalajlarla satışa sunulmasıyla ilişkin soruşturma genişliyor. Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T11:38+0300
2026-11-09T11:38+0300
sağlik
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
masak
operasyon
kanser ilaçları çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110208566_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dbf19b9b10fd4c44497d18fa8855ef0.png
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni kutularla tarihi geçmemiş gibi göstererek satan çeteye yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aralarında doktor, hemşire, eczacı ve matbaacıların da bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Suç örgütünün bağlantıları tek tek çözüldü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi. Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.Aralarında doktor da varİstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda doktor, hemşire, eczacı, 3 eczacı kalfası ve 4 matbaacının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/tarihi-gecmis-kanser-ilaclarini-yeniden-piyasaya-suren-sebekeye-operasyon-22-gozalti-1110042646.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110208566_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8a46eeb1f059f32ab3fc14990199ec7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, masak, operasyon, kanser ilaçları çetesi
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, masak, operasyon, kanser ilaçları çetesi

Kanser ilaçları çetesine yeni operasyon: Doktor ve hemşireler de gözaltına alındı

11:38 09.11.2026
kanser çetesi operasyon
kanser çetesi operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
Abone ol
Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni ambalajlarla satışa sunulmasıyla ilişkin soruşturma genişliyor. Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni kutularla tarihi geçmemiş gibi göstererek satan çeteye yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aralarında doktor, hemşire, eczacı ve matbaacıların da bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı.

Suç örgütünün bağlantıları tek tek çözüldü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi. Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

Aralarında doktor da var

İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda doktor, hemşire, eczacı, 3 eczacı kalfası ve 4 matbaacının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
Tarihi geçmiş kanser ilaçları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
TÜRKİYE
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon: 22 gözaltı
2 Kasım, 10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала