https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kanser-ilaclari-cetesine-yeni-operasyon-doktor-ve-hemsireler-de-gozaltina-alindi-1110208721.html
Kanser ilaçları çetesine yeni operasyon: Doktor ve hemşireler de gözaltına alındı
Kanser ilaçları çetesine yeni operasyon: Doktor ve hemşireler de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni ambalajlarla satışa sunulmasıyla ilişkin soruşturma genişliyor. Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T11:38+0300
2026-11-09T11:38+0300
2026-11-09T11:38+0300
sağlik
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
masak
operasyon
kanser ilaçları çetesi
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Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni kutularla tarihi geçmemiş gibi göstererek satan çeteye yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aralarında doktor, hemşire, eczacı ve matbaacıların da bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Suç örgütünün bağlantıları tek tek çözüldü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi. Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.Aralarında doktor da varİstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda doktor, hemşire, eczacı, 3 eczacı kalfası ve 4 matbaacının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/tarihi-gecmis-kanser-ilaclarini-yeniden-piyasaya-suren-sebekeye-operasyon-22-gozalti-1110042646.html
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, masak, operasyon, kanser ilaçları çetesi
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, masak, operasyon, kanser ilaçları çetesi
Kanser ilaçları çetesine yeni operasyon: Doktor ve hemşireler de gözaltına alındı
Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni ambalajlarla satışa sunulmasıyla ilişkin soruşturma genişliyor. Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeni kutularla tarihi geçmemiş gibi göstererek satan çeteye yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aralarında doktor, hemşire, eczacı ve matbaacıların da bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı.
Suç örgütünün bağlantıları tek tek çözüldü
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi. Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.
İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda doktor, hemşire, eczacı, 3 eczacı kalfası ve 4 matbaacının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.