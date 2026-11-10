https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bulgaristanda-zincirleme-kaza-11-kisi-yasamini-yitirdi-1110239622.html
Bulgaristan'da zincirleme kaza: 11 kişi yaşamını yitirdi
Bulgaristan'da zincirleme kaza: 11 kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da yoğun sisin etkili olduğu otoyolda onlarca aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Altı şeride yayılan... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T14:38+0300
2026-11-10T14:38+0300
2026-11-10T14:38+0300
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Bulgaristan'ın doğusunda, başkent Sofya ile Burgaz kentini birbirine bağlayan A1 otoyolunda salı günü meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük bir yıkıma yol açtı. Yoğun sis altında gerçekleşen kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 50 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yerel basında yayımlanan görüntülerde, altı şeride yayılan araç enkazı görüldü. Çok sayıda otomobil ve kamyonun birbirine çarptığı, bazı araçların devrildiği, bazılarının ise yol kenarına savrulduğu görüldü.Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaralanan 50 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, araçların içinde mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lyubomir Nikolov, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın muhtemel nedeninin yoğun sis olduğunu söyledi.Nikolov'a göre zincirleme kaza, Burgaz yönündeki otoyolda bir otobüs ile kamyonun çarpışmasıyla başladı. Ardından çok sayıda araç kazaya karıştı.Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada kazayı "trajedi" olarak nitelendirdi.Bulgaristan'daki ziyaretini yarıda keseceğini açıklayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "En derin taziyelerimi iletmek ve kurtarma ekiplerine saygılarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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burgaz, bulgaristan, sofya, kaza, zincirleme kaza, ölü, can kaybı
burgaz, bulgaristan, sofya, kaza, zincirleme kaza, ölü, can kaybı
Bulgaristan'da zincirleme kaza: 11 kişi yaşamını yitirdi
Bulgaristan'da yoğun sisin etkili olduğu otoyolda onlarca aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Altı şeride yayılan kazada araçların bir kısmı hurdaya dönerken bazı kişiler otomobillerde mahsur kaldı.
Bulgaristan'ın doğusunda, başkent Sofya ile Burgaz kentini birbirine bağlayan A1 otoyolunda salı günü meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük bir yıkıma yol açtı. Yoğun sis altında gerçekleşen kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 50 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yerel basında yayımlanan görüntülerde, altı şeride yayılan araç enkazı görüldü. Çok sayıda otomobil ve kamyonun birbirine çarptığı, bazı araçların devrildiği, bazılarının ise yol kenarına savrulduğu görüldü.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaralanan 50 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, araçların içinde mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lyubomir Nikolov, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın muhtemel nedeninin yoğun sis olduğunu söyledi.
Nikolov'a göre zincirleme kaza, Burgaz yönündeki otoyolda bir otobüs ile kamyonun çarpışmasıyla başladı. Ardından çok sayıda araç kazaya karıştı.
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada kazayı "trajedi" olarak nitelendirdi.
Bulgaristan'daki ziyaretini yarıda keseceğini açıklayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "En derin taziyelerimi iletmek ve kurtarma ekiplerine saygılarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.