https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/benzinde-480-tl-indirim-beklentisi-gozler-6-kasimda-1110120773.html

Benzinde 4.80 TL indirim beklentisi: Gözler 6 Kasım'da

Benzinde 4.80 TL indirim beklentisi: Gözler 6 Kasım'da

Sputnik Türkiye

ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt indirimi beklentisini artırdı. Brent petrolün 93 dolar... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T07:28+0300

2026-11-05T07:28+0300

2026-11-05T07:28+0300

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Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel petrol piyasalarında başlayan düşüş, Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim beklentisini güçlendirdi. Benzinin litre fiyatında 4,80 TL'ye kadar indirim hesaplanırken, fiyat değişikliğinin 6 Kasım Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyabileceği belirtiliyor.Brent petrolün varil fiyatı, 5 Kasım sabahı yüzde 1,03 gerileyerek 93,65 dolar seviyesine indi. Önceki işlem gününde yüzde 8'i aşan kayıp yaşayan petrol fiyatlarında düşüşün üst üste dördüncü güne taşınması, akaryakıt piyasasındaki beklentileri değiştirdi.Bununla birlikte 4,80 TL'lik indirim henüz kesinleşmedi. İndirimin uygulanıp uygulanmayacağı ve nihai tutarı konusunda resmî bir açıklama bulunmuyor.Benzine indirim ne zaman gelecek?Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin için hesaplanan indirim tutarı litre başına 4,80 TL'ye kadar ulaştı.Piyasa beklentilerine göre indirimin 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren geçerli olabileceği ifade ediliyor.Beklenen fiyat değişikliğinin gerçekleşmesi halinde, 1 Kasım'da benzine yapılan yaklaşık 4,10 TL'lik zammın tamamı geri alınmış olacak. Böylece benzin fiyatları son zam öncesindeki seviyelerin de altına gerileyebilecek.Ancak akaryakıt fiyatlarında yapılacak değişikliklerin uluslararası ürün fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak son aşamada yeniden hesaplanabileceği belirtiliyor.Benzin fiyatı ne kadar olacak? İşte indirimli fiyat hesabıİstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı yaklaşık 80,50 TL seviyesinde bulunuyor.Beklenen 4,80 TL'lik indirimin tamamen uygulanması halinde benzinin litre fiyatı yaklaşık 75,70 TL'ye gerileyecek.Örneğin 50 litrelik bir yakıt deposunu doldurmanın maliyeti, mevcut fiyat üzerinden 4.025 TL seviyesindeyken, beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde 3.785 TL'ye düşecek.Söz konusu hesaplamalar, 4,80 TL'lik indirimin eksiksiz uygulanması varsayımına dayanıyor. Nihai pompa fiyatları illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebilir.Petrol fiyatları neden düşüyor?Küresel petrol piyasalarındaki sert gerilemede, ABD ara seçimlerinin ardından Washington'daki siyasi dengelerin değişmesi ve İran savaşının geleceğine ilişkin beklentiler etkili oluyor.Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerinde yaşadığı kayıpların ardından, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri politikalarının yeni Kongre tarafından sınırlandırılabileceği değerlendiriliyor.Bu durum, çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilmesi ihtimaline ilişkin beklentileri artırırken, petrol piyasalarında satış baskısını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının savaş öncesindeki seviyelere yaklaşması da arz endişelerinin hafiflemesine katkıda bulunuyor.Brent petrol 93 dolara gerilediKüresel enerji piyasalarının temel göstergelerinden Brent petrol, 5 Kasım sabahında 93,65 dolar seviyesinde işlem gördü.Bir önceki işlem gününde yüzde 8'i aşan sert düşüş, petrol piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmanın boyutunu ortaya koydu.Petrol fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur ise küresel arz fazlası beklentisi oldu. Paylaşılan piyasa hesaplamalarına göre ekim ayında günlük petrol arz fazlası yaklaşık 1,4 milyon varile ulaştı.İran savaşıyla bağlantılı arz risklerinin azalması ve sevkiyatın normalleşmesi halinde petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının sürebileceği değerlendiriliyor.Bununla birlikte bölgedeki askeri gerilimin yeniden artması, enerji piyasalarında hızlı fiyat değişimlerine neden olabilir.Motorin ve LPG'ye de indirim gelecek mi?Benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşurken, motorin ve LPG fiyatları için henüz doğrulanmış yeni bir düzenleme bulunmuyor.İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 100,50 TL seviyesinde bulunuyor.Petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin fiyatlarında da indirim beklentisi yaratabilecek olsa da 6 Kasım için kesinleşmiş bir motorin veya LPG indirimi açıklanmadı.Akaryakıt türlerinin uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri farklılık gösterebildiğinden, benzinde yapılabilecek bir indirim aynı tutarda motorine veya LPG'ye yansımayabilir.Petrol düşerken akaryakıt fiyatları neden aynı oranda inmiyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde yalnızca ham petrolün varil fiyatı etkili olmuyor.Uluslararası rafine ürün fiyatları, döviz kuru, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve dağıtım maliyetleri de pompa fiyatlarının oluşmasında rol oynuyor.Bu nedenle Brent petrol fiyatında yaşanan yüzde 8'lik bir düşüş, benzin veya motorin fiyatlarının da aynı oranda gerileyeceği anlamına gelmiyor.Özellikle döviz kurundaki hareketler, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'deki tüketiciye ne ölçüde yansıyacağını etkileyebiliyor.Akaryakıt fiyatlarında gözler 6 Kasım'a çevrildiKüresel petrol piyasalarındaki sert gerilemenin ardından Türkiye'deki araç sahipleri, benzin fiyatlarında beklenen indirime odaklandı.6 Kasım Cuma günü için gündeme gelen 4,80 TL'lik indirim, gerçekleşmesi halinde son dönemde artan akaryakıt maliyetlerini bir miktar hafifletecek.Ancak fiyat değişikliğinin kesinleşmesi için akaryakıt piyasasındaki nihai hesaplamaların ve güncel pompa fiyatlarının açıklanması bekleniyor.Petrol piyasalarında İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat ve ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle yaşanan dalgalanma ise önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/meteorolojiden-16-ile-sari-ve-turuncu-alarm-kar-geliyor-1110119461.html

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