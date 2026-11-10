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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bati-basini-avrupa-rusya-ile-fuze-konuslandirilmasini-sinirlayan-anlasmalari-gorusmeye-hazir-1110248537.html
Batı basını: Avrupa, Rusya ile füze konuşlandırılmasını sınırlayan anlaşmaları görüşmeye hazır
Batı basını: Avrupa, Rusya ile füze konuşlandırılmasını sınırlayan anlaşmaları görüşmeye hazır
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Financial Times, Avrupalı yetkililerin belirli füze türlerinin konuşlandırılmasını sınırlayan anlaşmaları ve Soğuk Savaş dönemindeki çatışmayı önleme... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T20:24+0300
2026-11-10T20:24+0300
dünya
rusya
avrupa
nükleer silah
sscb
abd
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orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
rusya dışişleri bakanlığı
financial times
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Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupalı yetkililer, belirli füze türlerinin konuşlandırılmasını sınırlandıracak anlaşmaları Rusya ile yeniden ele alınmasına hazır.Haberde, “Avrupalı yetkililer, Soğuk Savaş döneminde yürürlükte olan çatışmayı önleme mekanizmalarının yeniden tesis edilmesini görüşmeye hazır olduklarını belirtti” ifadelerine yer verildi. Gazete, bu kapsamda 1992 tarihli Açık Semalar Antlaşması’nı da örnek gösterdi.Avrupa’daki füze krizinin geçmişiSSCB ile NATO arasındaki ilişkilerin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin ilk yarısında gerilmesi, tarihe “Avrupa füze krizi” olarak geçti. SSCB, Sovyet cumhuriyetlerinde RSD-10 “Pioner” mobil orta menzilli nükleer füze sistemlerini konuşlandırmaya başladı.ABD ise buna karşılık Batı Almanya’ya Pershing füzeleri yerleştirdi. Bu füzeler daha sonra, tarafların 1987’de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması uyarınca imha edildi. Antlaşma 2019’da yürürlükten kalktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı’ndaki Rus heyetinin başkanı Andrey Belousov, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Rusya’nın silahların kontrolüne ilişkin yeni girişimler sunduğunu ancak Batılı ülkelerin bunları reddettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/kremlinden-avrupaya-nukleer-silahlarin-kullanimi-konusunda-duygularina-hakim-olma-cagrisi-1109206418.html
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rusya, avrupa, nükleer silah, sscb, abd, nato, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), rusya dışişleri bakanlığı, financial times
rusya, avrupa, nükleer silah, sscb, abd, nato, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), rusya dışişleri bakanlığı, financial times

Batı basını: Avrupa, Rusya ile füze konuşlandırılmasını sınırlayan anlaşmaları görüşmeye hazır

20:24 10.11.2026
© Sputnik / Владимир СергеевRusya-AB bayrakları
Rusya-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Financial Times, Avrupalı yetkililerin belirli füze türlerinin konuşlandırılmasını sınırlayan anlaşmaları ve Soğuk Savaş dönemindeki çatışmayı önleme mekanizmalarını Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu aktardı.
Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupalı yetkililer, belirli füze türlerinin konuşlandırılmasını sınırlandıracak anlaşmaları Rusya ile yeniden ele alınmasına hazır.
Haberde, “Avrupalı yetkililer, Soğuk Savaş döneminde yürürlükte olan çatışmayı önleme mekanizmalarının yeniden tesis edilmesini görüşmeye hazır olduklarını belirtti” ifadelerine yer verildi. Gazete, bu kapsamda 1992 tarihli Açık Semalar Antlaşması’nı da örnek gösterdi.

Avrupa’daki füze krizinin geçmişi

SSCB ile NATO arasındaki ilişkilerin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin ilk yarısında gerilmesi, tarihe “Avrupa füze krizi” olarak geçti. SSCB, Sovyet cumhuriyetlerinde RSD-10 “Pioner” mobil orta menzilli nükleer füze sistemlerini konuşlandırmaya başladı.
ABD ise buna karşılık Batı Almanya’ya Pershing füzeleri yerleştirdi. Bu füzeler daha sonra, tarafların 1987’de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması uyarınca imha edildi. Antlaşma 2019’da yürürlükten kalktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı’ndaki Rus heyetinin başkanı Andrey Belousov, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Rusya’nın silahların kontrolüne ilişkin yeni girişimler sunduğunu ancak Batılı ülkelerin bunları reddettiğini söylemişti.
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