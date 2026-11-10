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Bakan Şimşek: Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme devam ediyor
Bakan Şimşek: Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme devam ediyor
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Bakan Şimşek, "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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mehmet şimşek
hazine
sanayi
ekonomi
ticaret
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2.6, aylık yüzde 2.1 arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verileri yorumladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şunları not etti:
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mehmet şimşek, hazine, sanayi, ekonomi, ticaret
mehmet şimşek, hazine, sanayi, ekonomi, ticaret

Bakan Şimşek: Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme devam ediyor

13:15 10.11.2026 (güncellendi: 13:46 10.11.2026)
© AA / Osmancan GürdoğanHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Bakan Şimşek, "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin güçlenmesini bekliyoruz"
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2.6, aylık yüzde 2.1 arttı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verileri yorumladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şunları not etti:
Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyir sürüyor. Üretim eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor. 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz.
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