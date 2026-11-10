https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-ticaret-ortaklarimizdaki-zayif-talebe-ragmen-ekonomide-ilimli-buyume-devam-ediyor-1110237504.html

Bakan Şimşek: Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme devam ediyor

Bakan Şimşek: Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme devam ediyor

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek, "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T13:15+0300

2026-11-10T13:15+0300

2026-11-10T13:46+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

sanayi

ekonomi

ticaret

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2.6, aylık yüzde 2.1 arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verileri yorumladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şunları not etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tcmb-kobi-kredilerinde-buyume-sinirini-yukseltti-zorunlu-karsiliklarda-bloke-tesis-oranlari-1109215498.html

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mehmet şimşek, hazine, sanayi, ekonomi, ticaret