https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tcmb-kobi-kredilerinde-buyume-sinirini-yukseltti-zorunlu-karsiliklarda-bloke-tesis-oranlari-1109215498.html
TCMB KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yükseltti: Zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü
TCMB KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yükseltti: Zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4.5’ten yüzde 5’e yükseltti. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T21:36+0300
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TCMB’nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.Duyuruda, yapılan değişikliklerin makrofinansal istikrarın desteklenmesi ve bankaların likidite yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.Bu kapsamda, KOBİ kredileri için yüzde 4.5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5’e çıkarıldı. Ayrıca Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları aşağı çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/istanbulun-eylul-enflasyonu-belli-oldu-1109197458.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kobi̇
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kobi̇
TCMB KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yükseltti: Zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü
21:36 01.10.2026 (güncellendi: 22:14 01.10.2026)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4.5’ten yüzde 5’e yükseltti. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranları düşürüldü
TCMB’nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, yapılan değişikliklerin makrofinansal istikrarın desteklenmesi ve bankaların likidite yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, KOBİ kredileri için yüzde 4.5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5’e çıkarıldı. Ayrıca Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları aşağı çekildi.