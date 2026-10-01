https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tcmb-kobi-kredilerinde-buyume-sinirini-yukseltti-zorunlu-karsiliklarda-bloke-tesis-oranlari-1109215498.html

TCMB KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yükseltti: Zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü

TCMB KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yükseltti: Zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4.5’ten yüzde 5’e yükseltti. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T21:36+0300

2026-10-01T21:36+0300

2026-10-01T22:14+0300

türki̇ye

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kobi̇

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TCMB’nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.Duyuruda, yapılan değişikliklerin makrofinansal istikrarın desteklenmesi ve bankaların likidite yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.Bu kapsamda, KOBİ kredileri için yüzde 4.5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5’e çıkarıldı. Ayrıca Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları aşağı çekildi.

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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kobi̇