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Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı: 'Yol boyu bolca yunusla karşılaştım'
Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı: 'Yol boyu bolca yunusla karşılaştım'
Sputnik Türkiye
Eski kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T14:21+0300
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Kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı.Sarp Sınır Kapısı'ndan başladıTürkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hedefi için Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolculuğuna başlayan Çağlar, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakarak 247 gün sonra İskenderun ilçesine ulaştı.Son durak Hümeyra PlajıÇağlar, gazetecilere, hava şartlarının elvermesi durumunda yolculuğunu 4 gün sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Hümeyra Plajı'nda noktalamayı hedeflediğini söyledi.Sahil Güvenlik'e teşekkürYolculuğunun şimdiye kadarki "en uzun turu" olduğunu anlatan Çağlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kendisine gereken desteği sağladığını dile getirdi.
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hatay, artvin, kürek
hatay, artvin, kürek

Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı: 'Yol boyu bolca yunusla karşılaştım'

14:21 10.11.2026
© Ali Kemal ZerenliArtvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı
Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Ali Kemal Zerenli
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Eski kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı.
Kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan başladı

Türkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hedefi için Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolculuğuna başlayan Çağlar, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakarak 247 gün sonra İskenderun ilçesine ulaştı.
© Ali Kemal ZerenliArtvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı
Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı
© Ali Kemal Zerenli

Son durak Hümeyra Plajı

Çağlar, gazetecilere, hava şartlarının elvermesi durumunda yolculuğunu 4 gün sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Hümeyra Plajı'nda noktalamayı hedeflediğini söyledi.
© Ali Kemal ZerenliArtvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı
Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı
© Ali Kemal Zerenli

Sahil Güvenlik'e teşekkür

Yolculuğunun şimdiye kadarki "en uzun turu" olduğunu anlatan Çağlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kendisine gereken desteği sağladığını dile getirdi.
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