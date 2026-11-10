https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/artvinden-kurek-cekerek-hataya-ulasti-yol-boyu-bolca-yunusla-karsilastim-1110240087.html

Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı: 'Yol boyu bolca yunusla karşılaştım'

Artvin'den kürek çekerek Hatay'a ulaştı: 'Yol boyu bolca yunusla karşılaştım'

Sputnik Türkiye

Eski kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T14:21+0300

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Kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı.Sarp Sınır Kapısı'ndan başladıTürkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hedefi için Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolculuğuna başlayan Çağlar, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakarak 247 gün sonra İskenderun ilçesine ulaştı.Son durak Hümeyra PlajıÇağlar, gazetecilere, hava şartlarının elvermesi durumunda yolculuğunu 4 gün sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Hümeyra Plajı'nda noktalamayı hedeflediğini söyledi.Sahil Güvenlik'e teşekkürYolculuğunun şimdiye kadarki "en uzun turu" olduğunu anlatan Çağlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kendisine gereken desteği sağladığını dile getirdi.

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