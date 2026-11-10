https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/antalyada-7-ilcede-uzaktan-egitime-geciliyor-1110230782.html

Antalya'da 7 ilçede uzaktan eğitime geçiliyor

Antalya'da 7 ilçede uzaktan eğitime geçiliyor

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yarın 7 ilçede uzaktan eğitime geçilecek. İki gün sürecek uygulamada bazı kadın kamu çalışanları da... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T10:03+0300

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başladı.9-20 Kasım tarihlerinde sürecek zirve, 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanı ağırlıyor.Güvenlik önlemleri zirvedeZirve nedeniyle kentte ve COP31'in gerçekleştirildiği bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görevlendirildi.Aynı zamanda etkinlik alanında kurulan 5 revirde 550 sağlık personeli hazır bulunduruluyor. Olası bir durumda, günlük 5 tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat acil müdahale imkanı sağlanacak.Kent genelinde çok sayıda önlem alınırken Antalya Valiliği de genelge yayımladı ve 7 ilçede eğitim düzenlemesine gidildi.Uzaktan eğitim yarın başlıyor: Hangi ilçelerde geçerli?Valilik, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle yarın ve 12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.Genelge kapsamında okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de yapılmayacak.Bu 7 ilçe hariç diğer illerde ise normal eğitim öğretim devam edecek.Okul yöneticileri ise okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.Kamu da idari izinliOkulların yanı sıra kamuda da düzenlemeye gidildi.Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın çalışanlar da 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli idari izinli sayılacak.Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cop31-turkiyede-basladi-bmden-iklim-uyarisi-dunya-giderek-daha-hizli-isiniyor-asiri-hava-olaylari-1110210054.html

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