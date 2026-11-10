https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ahmet-hakan-erdogan-fon-olayindan-guclenerek-cikabilir-1110231838.html

Ahmet Hakan: Erdoğan fon olayından güçlenerek çıkabilir

Ahmet Hakan: Erdoğan fon olayından güçlenerek çıkabilir

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan fon krizi sonrasında 121 tutuklunun olduğunu belirtti ve "Erdoğan karşıtlarını üzme pahasına şunu söyleyebilirim, Erdoğan, bu fon olayından... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T10:34+0300

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poli̇ti̇ka

ahmet hakan

recep tayyip erdoğan

fon

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Fon krizine ilişkin son tutuklanan isimleri açıklayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Şu ana kadar 121 kişi tutuklanmış fon olayıyla ilgili olarak. Haklarında başka adli işlemler yapılanları saymıyorum. Tutuklananlar, öyle kıyıda köşede kalmış isimler değil. Her biri ya önemli siyasetçi ya da önemli bürokrat." ifadelerini kullandı.Ahmet Hakan, olayın üzerine titizlikle gidildiğini vurguladı ve şu sözleri ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-bddk-baskan-yardimcisi-erisen-ve-adil-katilim-bankasi-genel-1110207193.html

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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, fon