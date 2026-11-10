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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ahmet-hakan-erdogan-fon-olayindan-guclenerek-cikabilir-1110231838.html
Ahmet Hakan: Erdoğan fon olayından güçlenerek çıkabilir
Ahmet Hakan: Erdoğan fon olayından güçlenerek çıkabilir
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan fon krizi sonrasında 121 tutuklunun olduğunu belirtti ve "Erdoğan karşıtlarını üzme pahasına şunu söyleyebilirim, Erdoğan, bu fon olayından... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T10:34+0300
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poli̇ti̇ka
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recep tayyip erdoğan
fon
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Fon krizine ilişkin son tutuklanan isimleri açıklayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Şu ana kadar 121 kişi tutuklanmış fon olayıyla ilgili olarak. Haklarında başka adli işlemler yapılanları saymıyorum. Tutuklananlar, öyle kıyıda köşede kalmış isimler değil. Her biri ya önemli siyasetçi ya da önemli bürokrat." ifadelerini kullandı.Ahmet Hakan, olayın üzerine titizlikle gidildiğini vurguladı ve şu sözleri ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-bddk-baskan-yardimcisi-erisen-ve-adil-katilim-bankasi-genel-1110207193.html
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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, fon
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, fon

Ahmet Hakan: Erdoğan fon olayından güçlenerek çıkabilir

10:34 10.11.2026
© TCCB/ Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© TCCB/ Murat Kula
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Ahmet Hakan fon krizi sonrasında 121 tutuklunun olduğunu belirtti ve "Erdoğan karşıtlarını üzme pahasına şunu söyleyebilirim, Erdoğan, bu fon olayından güçlenerek çıkabilir." dedi.
Fon krizine ilişkin son tutuklanan isimleri açıklayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Şu ana kadar 121 kişi tutuklanmış fon olayıyla ilgili olarak. Haklarında başka adli işlemler yapılanları saymıyorum. Tutuklananlar, öyle kıyıda köşede kalmış isimler değil. Her biri ya önemli siyasetçi ya da önemli bürokrat." ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, olayın üzerine titizlikle gidildiğini vurguladı ve şu sözleri ekledi:
Çatır çatır gidiliyor olayın üzerine. Şimdiden 121 tutuklu var. Sıra diğerlerine de gelecek gibi. En çok Fatma Betül’ün korunup kollanmayacağı tahmin ediliyordu. Sürpriz! AK Partililer bile şaşırdı Fatma Betül’ün başına gelene. BDDK, SPK falan... Olaya karışan bürokrasi hallaç pamuğu gibi. Herkes “Sıra kimde acaba” diye merakla bekliyor. Akın Gürlek, en net mesajları veriyor. Savcılar, sıfır ödünle çalışıyor. İlişki ağları çıkarılıyor, meselenin köküne dalınıyor. Böyle giderse...Erdoğan karşıtlarını üzme pahasına şunu söyleyebilirim: Erdoğan, bu fon olayından güçlenerek çıkabilir.
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