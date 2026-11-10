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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabide-rusya-abd-ve-ukrayna-arasindaki-uclu-muzakereler-basladi-1110232960.html
Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakereler başladı
Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakereler başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizine çözüm bulunması umuduyla yürütülen üçlü müzakerelerin yeni turu Abu Dabi'de başladı. Rus heyet başkanı Medinskiy, görüşmelerin tarafları... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T11:19+0300
2026-11-10T12:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir medinskiy
ukrayna
abu dabi
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Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki yeni üçlü görüşme turu, Abu Dabi'de başladı.Rusya ve Ukrayna heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bir araya gelerek yıllardır devam eden çatışmalara son verecek çözüm yolları üzerinde mutabakat arıyor.Müzakereler, Kasr el-Vatan Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.Medinskiy: Barışa yaklaşacağımızı umuyorumRusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etti.Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurguladı.'Açık diyalog umuyoruz'ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Abu Dabi'de taraflar arasında açık bir diyalog kurulmasını umduğunu belirtti.Başkan Trump'ın Ukrayna krizine müzakere yoluyla kalıcı bir barış getirme kararlılığını sürdürdüğünü belirten Kushner, Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında on yıllar boyunca geçerliliğini koruyacak güvenlik anlaşmaları yapmayı hedeflediklerini ifade etti.Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD, Ukrayna ve Avrupa'nın, Ukrayna'da kalıcı barışa yönelik çok taraflı müzakerelere Avrupa ülkelerini dahil etmek için çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alexus Grinkevich de, görüşmelerin kalıcı barışa bir şans tanıdığını kaydetti.Heyetlerde önemli isimler yer alıyorUkrayna krizine çözüm arayışlarında ilerleme kaydedilmesi hedeflenen görüşmelerde Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Rus heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mihail Galuzin ile askeri temsilciler de yer alıyor.Masada ABD tarafında Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı’nın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner bulunuyor. Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanması yolunda ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.Ukrayna heyetinin başında ise Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabi-zirvesi-ukrayna-krizinden-ote-yeni-guvenlik-mimarisi-masada-1110231085.html
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abd, vladimir medinskiy, ukrayna, abu dabi, rusya
abd, vladimir medinskiy, ukrayna, abu dabi, rusya

Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakereler başladı

11:19 10.11.2026 (güncellendi: 12:26 10.11.2026)
abu dabi rusya abd ukrayna
abu dabi rusya abd ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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Ukrayna krizine çözüm bulunması umuduyla yürütülen üçlü müzakerelerin yeni turu Abu Dabi'de başladı. Rus heyet başkanı Medinskiy, görüşmelerin tarafları Ukrayna'da barışa yaklaştıracağını umduğunu söyledi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki yeni üçlü görüşme turu, Abu Dabi'de başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bir araya gelerek yıllardır devam eden çatışmalara son verecek çözüm yolları üzerinde mutabakat arıyor.

Müzakereler, Kasr el-Vatan Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Medinskiy: Barışa yaklaşacağımızı umuyorum

Rusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etti.

Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurguladı.

'Açık diyalog umuyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Abu Dabi'de taraflar arasında açık bir diyalog kurulmasını umduğunu belirtti.

Başkan Trump'ın Ukrayna krizine müzakere yoluyla kalıcı bir barış getirme kararlılığını sürdürdüğünü belirten Kushner, Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında on yıllar boyunca geçerliliğini koruyacak güvenlik anlaşmaları yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD, Ukrayna ve Avrupa'nın, Ukrayna'da kalıcı barışa yönelik çok taraflı müzakerelere Avrupa ülkelerini dahil etmek için çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alexus Grinkevich de, görüşmelerin kalıcı barışa bir şans tanıdığını kaydetti.

Heyetlerde önemli isimler yer alıyor

Ukrayna krizine çözüm arayışlarında ilerleme kaydedilmesi hedeflenen görüşmelerde Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Rus heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mihail Galuzin ile askeri temsilciler de yer alıyor.

Masada ABD tarafında Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı’nın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner bulunuyor. Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanması yolunda ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.

Ukrayna heyetinin başında ise Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov bulunuyor.
BAE'nin başkenti Abu Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada
10:06
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