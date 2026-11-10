https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abli-ureticiler-cinle-rekabetten-vazgecebilir-2030-uyarisi-1110237316.html
AB'li üreticiler Çin'le rekabetten vazgeçebilir: 2030 uyarısı
AB'li üreticiler Çin'le rekabetten vazgeçebilir: 2030 uyarısı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Avrupalı üreticilerin on yılın sonuna kadar Çinli rakipleriyle rekabet etme çabasından vazgeçebileceğini söyledi.
2026-11-10T13:07+0300
2026-11-10T13:07+0300
2026-11-10T13:07+0300
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Batı basınına göre, Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, Avrupa sanayisinin Çin karşısında giderek zorlandığını ve mevcut eğilimin devam etmesi halinde kıtanın imalat sektöründe ciddi kayıplar yaşayabileceğini belirtti.Avrupalı şirketlerin Çin'deki faaliyetlerinde bugüne kadar benimsenen 'Çin için Çin'de üretim' (Made in China for China) yaklaşımının yerini 'Dünya için Çin'de üretim' (Made in China for the world) anlayışının alabileceğini belirten Eskelund, Avrupalı üreticilerin Çinli şirketlerle rekabet etmek yerine onların küresel tedarik zincirlerine dahil olmayı değerlendirebileceğini ifade etti.'Ticaretin anlamı ne?'Eskelund, Avrupa'nın Çin karşısında artan ticaret açığı ve Brüksel, Berlin ile Paris'te güçlenen korumacı politikalar nedeniyle yeni bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu savundu.Goldman Sachs'ın bir raporuna işaret eden Eskelund, Çin ihracatının mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030'a kadar AB'nin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) yüzde 0.5, Almanya'nın GSYH'sini ise yüzde 0.9'a kadar azaltabileceğine ilişkin öngörüleri aktardı.Danimarkalı iş insanı, "Çin'le ticaret negatif değer yaratıyorsa ticaret yapmanın anlamı ne?" değerlendirmesinde bulundu.'Avrupa üretim kapasitesini kaybedebilir'Eskelund, Avrupa'da imalat sanayisinin gerilemesinin yalnızca şirketlerin rekabet gücünü değil, istihdamı ve kamu maliyesini de etkileyeceği uyarısında bulundu.Üretimin Avrupa dışına kaymasının kitlesel iş kayıplarına, vergi gelirlerinin azalmasına, kuşaklar boyunca sürebilecek işsizliğe ve sosyal yardım harcamalarının artmasına yol açabileceğini belirten Eskelund, Avrupa'nın kendi geleceğini belirleme kapasitesini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.Avrupa'nın otomotiv, kimya ve yenilenebilir enerji sektörlerinde bu baskının şimdiden hissedilmeye başlandığını kaydeden Eskelund, özellikle Alman otomotiv sektörünün hem Çin pazarındaki karlılık kaybından hem de Avrupa'da Çinli üreticilerin düşük fiyatlı rekabetinden etkilendiğini vurguladı.
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çin, ab, avrupa birliği, bmw
AB'li üreticiler Çin'le rekabetten vazgeçebilir: 2030 uyarısı
AB Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Avrupalı üreticilerin 2030'a kadar Çinli rakipleriyle rekabet etme çabasından vazgeçebileceğini söyledi. Eskelund, Avrupa şirketlerinin Çinli firmalarla rekabet etmek yerine onların tedarik zincirlerine dahil olmayı değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi.
Batı basınına göre, Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, Avrupa sanayisinin Çin karşısında giderek zorlandığını ve mevcut eğilimin devam etmesi halinde kıtanın imalat sektöründe ciddi kayıplar yaşayabileceğini belirtti.
Çin'in başkenti Pekin merkezli kuruluşun başkanlığını yürüten Eskelund, Avrupa'nın 2030'a kadar
üretim ve ticaret politikaları açısından kritik bir yol ayrımına
gelebileceğini söyledi.
Avrupalı şirketlerin Çin'deki faaliyetlerinde bugüne kadar benimsenen 'Çin için Çin'de üretim' (Made in China for China) yaklaşımının yerini 'Dünya için Çin'de üretim' (Made in China for the world) anlayışının alabileceğini belirten Eskelund, Avrupalı üreticilerin Çinli şirketlerle rekabet etmek yerine onların küresel tedarik zincirlerine dahil olmayı değerlendirebileceğini ifade etti.
Eskelund, Avrupa'nın Çin karşısında artan ticaret açığı ve Brüksel, Berlin ile Paris'te güçlenen korumacı politikalar nedeniyle yeni bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu savundu.
Goldman Sachs'ın bir raporuna işaret eden Eskelund, Çin ihracatının mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030'a kadar AB'nin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) yüzde 0.5, Almanya'nın GSYH'sini ise yüzde 0.9'a kadar azaltabileceğine ilişkin öngörüleri aktardı.
Danimarkalı iş insanı, "Çin'le ticaret negatif değer yaratıyorsa ticaret yapmanın anlamı ne?" değerlendirmesinde bulundu.
'Avrupa üretim kapasitesini kaybedebilir'
Eskelund, Avrupa'da imalat sanayisinin gerilemesinin yalnızca şirketlerin rekabet gücünü değil, istihdamı ve kamu maliyesini de etkileyeceği uyarısında bulundu.
Üretimin Avrupa dışına kaymasının kitlesel iş kayıplarına, vergi gelirlerinin azalmasına, kuşaklar boyunca sürebilecek işsizliğe ve sosyal yardım harcamalarının artmasına yol açabileceğini belirten Eskelund, Avrupa'nın kendi geleceğini belirleme kapasitesini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
Avrupa'nın otomotiv, kimya ve yenilenebilir enerji sektörlerinde bu baskının şimdiden hissedilmeye başlandığını kaydeden Eskelund, özellikle Alman otomotiv sektörünün hem Çin pazarındaki karlılık kaybından hem de Avrupa'da Çinli üreticilerin düşük fiyatlı rekabetinden etkilendiğini vurguladı.
Alman otomobil üreticisi BMW
, geçen hafta yaptığı açıklamada yılın ilk dokuz ayında Çin'deki satışlarının yüzde 22 gerilediğini duyurmuş ve bu yıl ikinci kez kar uyarısında bulunmuştu. Çinli BYD, Geely ve SAIC Motor
gibi üreticilerin Avrupa pazarındaki varlığını artırması da kıtanın otomotiv sektörü üzerindeki rekabet baskısını güçlendiriyor.