https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abli-ureticiler-cinle-rekabetten-vazgecebilir-2030-uyarisi-1110237316.html

AB'li üreticiler Çin'le rekabetten vazgeçebilir: 2030 uyarısı

AB'li üreticiler Çin'le rekabetten vazgeçebilir: 2030 uyarısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Avrupalı üreticilerin on yılın sonuna kadar Çinli rakipleriyle rekabet etme çabasından vazgeçebileceğini söyledi.

2026-11-10T13:07+0300

2026-11-10T13:07+0300

2026-11-10T13:07+0300

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Batı basınına göre, Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, Avrupa sanayisinin Çin karşısında giderek zorlandığını ve mevcut eğilimin devam etmesi halinde kıtanın imalat sektöründe ciddi kayıplar yaşayabileceğini belirtti.Avrupalı şirketlerin Çin'deki faaliyetlerinde bugüne kadar benimsenen 'Çin için Çin'de üretim' (Made in China for China) yaklaşımının yerini 'Dünya için Çin'de üretim' (Made in China for the world) anlayışının alabileceğini belirten Eskelund, Avrupalı üreticilerin Çinli şirketlerle rekabet etmek yerine onların küresel tedarik zincirlerine dahil olmayı değerlendirebileceğini ifade etti.'Ticaretin anlamı ne?'Eskelund, Avrupa'nın Çin karşısında artan ticaret açığı ve Brüksel, Berlin ile Paris'te güçlenen korumacı politikalar nedeniyle yeni bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu savundu.Goldman Sachs'ın bir raporuna işaret eden Eskelund, Çin ihracatının mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030'a kadar AB'nin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) yüzde 0.5, Almanya'nın GSYH'sini ise yüzde 0.9'a kadar azaltabileceğine ilişkin öngörüleri aktardı.Danimarkalı iş insanı, "Çin'le ticaret negatif değer yaratıyorsa ticaret yapmanın anlamı ne?" değerlendirmesinde bulundu.'Avrupa üretim kapasitesini kaybedebilir'Eskelund, Avrupa'da imalat sanayisinin gerilemesinin yalnızca şirketlerin rekabet gücünü değil, istihdamı ve kamu maliyesini de etkileyeceği uyarısında bulundu.Üretimin Avrupa dışına kaymasının kitlesel iş kayıplarına, vergi gelirlerinin azalmasına, kuşaklar boyunca sürebilecek işsizliğe ve sosyal yardım harcamalarının artmasına yol açabileceğini belirten Eskelund, Avrupa'nın kendi geleceğini belirleme kapasitesini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.Avrupa'nın otomotiv, kimya ve yenilenebilir enerji sektörlerinde bu baskının şimdiden hissedilmeye başlandığını kaydeden Eskelund, özellikle Alman otomotiv sektörünün hem Çin pazarındaki karlılık kaybından hem de Avrupa'da Çinli üreticilerin düşük fiyatlı rekabetinden etkilendiğini vurguladı.

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