https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/yapay-zeka-hizlanirken-hukumetler-geride-kaliyor-1109094677.html
Yapay Zeka hızlanırken, hükümetler 'geride' kalıyor
Yapay Zeka hızlanırken, hükümetler 'geride' kalıyor
Sputnik Türkiye
Yapay zeka teknolojileri hükümetlerin düzenleme kapasitesini aşan bir hızla gelişirken, ülkeler hem teknolojinin ekonomik potansiyelinden yararlanmak hem de güvenlik risklerini kontrol altına almak arasında sıkışıyor.
2026-09-28T12:30+0300
2026-09-28T12:30+0300
2026-09-28T12:30+0300
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Yapay zekanın gelişim hızı ile hükümetlerin politika üretme kapasitesi arasındaki fark giderek büyüyor. ABD merkezli The New York Times'ın 20'den fazla siyasetçi, teknoloji uzmanı ve politika uzmanıyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı analizine göre birçok ülke, bir yandan yapay zekadan ekonomik ve stratejik avantaj elde etmek isterken diğer yandan teknolojinin yaratabileceği riskleri kontrol etmekte zorlanıyor.AB, 2024'te yapay zekaya yönelik dünyanın ilk kapsamlı yasasını kabul ederek teknoloji kullanımının riskli alanlarına yönelik güvenlik önlemleri getirmişti. Ancak yasanın uygulanması gecikirken, bazı kritik kurallar ertelendi ve denetim için gerekli personel ile bütçe konusunda sorunlar ortaya çıktı.ABD’de ise Massachusetts Temsilcisi Lori Trahan ile California Temsilcisi Jay Obernolte, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerinden geçirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak tasarı ve yapay zeka güvenliğiyle ilgili onlarca başka öneri aylardır ABD Kongresi'nde bekliyor.ABD ve Çin arasında da 'ortak zemin yok'Küresel düzeydeki en önemli sorunlardan biri ise yapay zekanın iki öncü ülkesi ABD ve Çin arasındaki rekabet. Gazeteye göre, Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta Washington'daki görüşmelerinde yapay zekanın önemini vurgulasa da güvenlik protokolleri konusunda somut bir anlaşmaya varamadı. İki ülke, teknolojinin yaratabileceği risklerin yönetilmesi konusunda iletişim kanallarını açık tutma kararı aldı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ise 20'den fazla ülkenin liderleri yapay zeka güvenliği konusunda ortak adımlar atılması çağrısında bulundu. Ancak ABD Başkanı Trump, teknolojinin kontrol edilmesine yönelik küresel bir girişimi reddedeceğini söyledi ve “yapay zeka yerine süper zeka” denilmesi gerektiğini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/breaking-bad-gercek-oldu-yapay-zekayla-soke-eden-suikast-girisimi-1109080239.html
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donald trump, abd, çin, haberler, ab, chatgpt, the new york times (nyt), yapay zeka
donald trump, abd, çin, haberler, ab, chatgpt, the new york times (nyt), yapay zeka
Yapay Zeka hızlanırken, hükümetler 'geride' kalıyor
Yapay zeka teknolojileri hükümetlerin düzenleme kapasitesini aşan bir hızla gelişirken, ülkeler hem teknolojinin ekonomik potansiyelinden yararlanmak hem de güvenlik risklerini kontrol altına almak arasında sıkışıyor. ABD ve Çin'in de ortak güvenlik standartları konusunda uzlaşamaması küresel politika boşluğunu derinleştiriyor.
Yapay zekanın gelişim hızı ile hükümetlerin politika üretme kapasitesi arasındaki fark giderek büyüyor. ABD merkezli The New York Times'ın 20'den fazla siyasetçi, teknoloji uzmanı ve politika uzmanıyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı analizine göre birçok ülke, bir yandan yapay zekadan ekonomik ve stratejik avantaj elde etmek isterken diğer yandan teknolojinin yaratabileceği riskleri kontrol etmekte zorlanıyor.
AB, 2024'te yapay zekaya yönelik dünyanın ilk kapsamlı yasasını kabul ederek teknoloji kullanımının riskli alanlarına yönelik güvenlik önlemleri getirmişti. Ancak yasanın uygulanması gecikirken, bazı kritik kurallar ertelendi ve denetim için gerekli personel ile bütçe konusunda sorunlar ortaya çıktı.
Yasa ilk olarak 2021'de, ChatGPT'nin piyasaya çıkmasından yaklaşık 18 ay önce
hazırlanmıştı. O dönemde yüz tanıma gibi teknolojiler öne çıkarken, düzenleme daha sonra genel amaçlı ve güçlü yapay zeka sistemlerini de kapsayacak şekilde değiştirildi. Ancak yapay zeka teknolojisinin 2024'ten bu yana hızla ilerlemesi yeni bir sorunu beraberinde getirdi: Artık bazı yapay zeka "ajanları"
sınırlı insan denetimiyle hareket edebiliyor ve şirketler yapay zekanın gelecekte kendi sonraki sürümlerini geliştirebileceği bir döneme hazırlanıyor.
ABD’de ise Massachusetts Temsilcisi Lori Trahan ile California Temsilcisi Jay Obernolte, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerinden geçirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak tasarı ve yapay zeka güvenliğiyle ilgili onlarca başka öneri aylardır ABD Kongresi'nde bekliyor.
ABD ve Çin arasında da 'ortak zemin yok'
Küresel düzeydeki en önemli sorunlardan biri ise yapay zekanın iki öncü ülkesi ABD ve Çin arasındaki rekabet. Gazeteye göre, Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta Washington'daki görüşmelerinde yapay zekanın önemini vurgulasa da güvenlik protokolleri konusunda somut bir anlaşmaya varamadı. İki ülke, teknolojinin yaratabileceği risklerin yönetilmesi konusunda iletişim kanallarını açık tutma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ise 20'den fazla ülkenin liderleri yapay zeka güvenliği konusunda ortak adımlar atılması çağrısında bulundu. Ancak ABD Başkanı Trump, teknolojinin kontrol edilmesine yönelik küresel bir girişimi reddedeceğini söyledi ve “yapay zeka yerine süper zeka” denilmesi gerektiğini yineledi.