https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/vanin-6-trabzonun-2-ilcesinde-egitime-ara-verildi-1110200954.html

Van'ın 6, Trabzon'un 2 ilçesinde eğitime ara verildi

Van'ın 6, Trabzon'un 2 ilçesinde eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Trabzon ve Van illerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle iki kentin toplam sekiz ilçesinde eğitime 9 Kasım Pazartesi günü bir gün... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T00:29+0300

2026-11-09T00:29+0300

2026-11-09T00:32+0300

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meteoroloji bölge müdürlüğü

eğitim

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Trabzon ve Van genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarısı sonrası, iki ildeki toplam 8 ilçede taşımalı eğitime 9 Kasım Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen o ilçeler ve detaylar:Trabzon’da 2 eğitime kar engeliTrabzon’un yüksek kesimlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, yollarda oluşabilecek kapanma ve buzlanma riskine karşı Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.Van’da 6 ilçede okullar tatil edildiVan ve çevresinde etkisini sürdüren kış şartları, eğitimi de vurdu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini dikkate alan kaymakamlıklar ardı ardına tatil kararı açıkladı.Çaldıran Kaymakamlığı başta olmak üzere; Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde yoğun kar, buzlanma ve şiddetli tipi riski nedeniyle taşımalı eğitime 9 Kasım Pazartesi günü 1 gün boyunca ara verildiği duyuruldu.Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki kar yağışının seyrine göre yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kar-ve-tipi-ulasimi-vurdu-ardahan-ardanuc-yolu-kapatildi-1110199685.html

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