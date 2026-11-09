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Van'ın 6, Trabzon'un 2 ilçesinde eğitime ara verildi
Van'ın 6, Trabzon'un 2 ilçesinde eğitime ara verildi
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Trabzon ve Van illerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle iki kentin toplam sekiz ilçesinde eğitime 9 Kasım Pazartesi günü bir gün... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
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Trabzon ve Van genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarısı sonrası, iki ildeki toplam 8 ilçede taşımalı eğitime 9 Kasım Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen o ilçeler ve detaylar:Trabzon’da 2 eğitime kar engeliTrabzon’un yüksek kesimlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, yollarda oluşabilecek kapanma ve buzlanma riskine karşı Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.Van’da 6 ilçede okullar tatil edildiVan ve çevresinde etkisini sürdüren kış şartları, eğitimi de vurdu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini dikkate alan kaymakamlıklar ardı ardına tatil kararı açıkladı.Çaldıran Kaymakamlığı başta olmak üzere; Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde yoğun kar, buzlanma ve şiddetli tipi riski nedeniyle taşımalı eğitime 9 Kasım Pazartesi günü 1 gün boyunca ara verildiği duyuruldu.Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki kar yağışının seyrine göre yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kar-ve-tipi-ulasimi-vurdu-ardahan-ardanuc-yolu-kapatildi-1110199685.html
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trabzon, van, meteoroloji bölge müdürlüğü, eğitim
trabzon, van, meteoroloji bölge müdürlüğü, eğitim

Van'ın 6, Trabzon'un 2 ilçesinde eğitime ara verildi

00:29 09.11.2026 (güncellendi: 00:32 09.11.2026)
© AA / Hüseyin DemirciKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AA / Hüseyin Demirci
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Trabzon ve Van illerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle iki kentin toplam sekiz ilçesinde eğitime 9 Kasım Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildi.
Trabzon ve Van genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarısı sonrası, iki ildeki toplam 8 ilçede taşımalı eğitime 9 Kasım Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.
İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen o ilçeler ve detaylar:

Trabzon’da 2 eğitime kar engeli

Trabzon’un yüksek kesimlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, yollarda oluşabilecek kapanma ve buzlanma riskine karşı Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

Van’da 6 ilçede okullar tatil edildi

Van ve çevresinde etkisini sürdüren kış şartları, eğitimi de vurdu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini dikkate alan kaymakamlıklar ardı ardına tatil kararı açıkladı.
Çaldıran Kaymakamlığı başta olmak üzere; Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde yoğun kar, buzlanma ve şiddetli tipi riski nedeniyle taşımalı eğitime 9 Kasım Pazartesi günü 1 gün boyunca ara verildiği duyuruldu.
Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki kar yağışının seyrine göre yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi ulaşıma kapandı. Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
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Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı
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