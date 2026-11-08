https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kar-ve-tipi-ulasimi-vurdu-ardahan-ardanuc-yolu-kapatildi-1110199685.html
Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı
Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kar ve tipi, Ardahan'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araç trafiğine... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçlar için ulaşıma kapandı.Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Değirmenli köyü mevkisine, büyük araçların geçişinin kar ve tipi nedeniyle yasaklandığını belirten uyarı levhası yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/sicakliklar-6-derece-daha-dusuyor-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110188757.html
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ardahan, artvin, artvin valiliği, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik polisi
ardahan, artvin, artvin valiliği, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik polisi
Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı
21:09 08.11.2026 (güncellendi: 21:16 08.11.2026)
Kar ve tipi, Ardahan'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araç trafiğine kapatıldı.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçlar için ulaşıma kapandı.
Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Değirmenli köyü mevkisine, büyük araçların geçişinin kar ve tipi nedeniyle yasaklandığını belirten uyarı levhası yerleştirildi.