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Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı
Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı
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Kar ve tipi, Ardahan'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araç trafiğine... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçlar için ulaşıma kapandı.Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Değirmenli köyü mevkisine, büyük araçların geçişinin kar ve tipi nedeniyle yasaklandığını belirten uyarı levhası yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/sicakliklar-6-derece-daha-dusuyor-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110188757.html
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ardahan, artvin, artvin valiliği, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik polisi
ardahan, artvin, artvin valiliği, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik polisi

Kar ve tipi ulaşımı vurdu: Ardahan-Ardanuç yolu kapatıldı

21:09 08.11.2026 (güncellendi: 21:16 08.11.2026)
© AA / Anıl AydınKar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi ulaşıma kapandı. Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi ulaşıma kapandı. Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© AA / Anıl Aydın
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Kar ve tipi, Ardahan'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araç trafiğine kapatıldı.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçlar için ulaşıma kapandı.
Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Değirmenli köyü mevkisine, büyük araçların geçişinin kar ve tipi nedeniyle yasaklandığını belirten uyarı levhası yerleştirildi.
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
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