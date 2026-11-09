https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynali-gazeteciden-carpici-gizli-hapishane-aciklamasi-bir-haftada-bini-askin-ihbar-1110210369.html

Ukraynalı gazeteciden çarpıcı ‘gizli hapishane’ açıklaması: Bir haftada bini aşkın ihbar

Ukraynalı gazeteciden çarpıcı ‘gizli hapishane’ açıklaması: Bir haftada bini aşkın ihbar

Sputnik Türkiye

Ukraynalı gazeteci Pançenko, ülkede faaliyet gösteren gizli cezaevleri ve işkence merkezlerine ilişkin sadece beş gün içinde 1.000’i aşkın ihbar mektubu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T12:19+0300

2026-11-09T12:19+0300

2026-11-09T12:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

i̇şkence

kiev

cezaevi

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Ukraynalı gazeteci Diana Pançenko, konuya ilişkin kapsamlı bir gazetecilik araştırmasını yakında kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Pançenko, kendisine ulaşan bilgilerin ve ihbarların vahametine dikkati çekti.‘İnsanlar adresleri ve yaşadıklarını paylaşıyor’Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pançenko, "Beş günlük kısa bir süre zarfında 1.000’den fazla mektup aldık. Vatandaşlar yasadışı cezaevlerinin adreslerini bildiriyor, bu merkezlerden sağ kurtulabilenler ise yaşadıkları kabusu aktarıyor. Yakında kapsamlı bir soruşturma dosyası yayımlayacağız. Elbette bu çalışmayı Batı kamuoyunun bilgisine de sunacağız. Bu henüz bir başlangıç" ifadelerini kullandı.İhbar mektuplarında yer alan bazı spesifik lokasyonları ve suçlamaları paylaşan Pançenko; Rovno kentindeki Malorovnenskaya Caddesi 79 numarada bulunan yapının cezaevi olarak kullanıldığını, bu adreste tutulan kişilerin darbedildikten sonra başka yerlere nakledildiğini, yakınlarının da büyük fidye karşılığı serbest bırakıldığını kaydedildi.Kiev bölgesindeki Borodyanka ilçesinde yer alan Nova Caddesi 6 numaralı adreste de benzer bir işkencehane bulunduğunu belirten Pançenko, tutulan kişilere ağır şiddet uygulandığını, ‘Skala’ taarruz alayına gönderilmekle veya nehir kenarında infaz edilmekle tehdit edildiklerini ifade etti.Çerkassi bölgesinin Smela kentindeki eski bir sürücü kursu binası hakkında de mağdurların günlerce aç bırakıldığı, ardından baskı altında askeri birliklere katılmaya zorlandığı ve mal varlıklarına el konulduğu suçlamalarına yer verildi.‘Uluslararası medyaya çağrıda bulunacağım’Yayımlayacağı videoda tüm bu ifade edilen işkence merkezlerinin listesini ve adreslerini açıkça duyuracağını vurgulayan Ukraynalı gazeteci, "Uluslararası medya kuruluşlarından bu adresleri yerinde denetlemelerini talep edeceğim. Gelen mektupları okumak hem korkunç hem de sarsıcı. Ancak Ukrayna’nın içine sürüklendiği durumu idrak edebilmek adına bununla yüzleşmek şart"değerlendirmesinde bulundu.Kiev yakınlarındaki bodrum skandalı2 Kasım tarihinde Kiev yakınlarındaki müstakil bir evin altında yaklaşık 40 erkeğin zorla alıkonulduğu bir bodrum katının ortaya çıkması ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgeye sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşmasını engellemeye çalıştığı, ancak artan kalabalık karşısında geri adım atmak zorunda kaldığı bildirilmişti.Söz konusu yerleşkenin, zorla silah altına alınanlar ile birliklerinden ayrılan askerler için gizli bir tecrit merkezi olarak kullanıldığı, mağdurlar arasında ağır izler taşıyan 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu tespit edilmişti. Yaralı vaziyette kurtarılan mahkumlar hastanelere sevk edilirken, sürecin ardından yetkili makamlar nezdinde benzer yapılara yönelik tartışmalar hız kazanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde protestolara katılan isimlerin gözaltına alınması ve olayların ‘provokasyon’ olarak nitelendirilmesi, konunun ana akım medya tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abden-ukraynadaki-kayiplari-kapatmak-icin-yeni-hamle-multeciler-cepheye-surulecek-1110208394.html

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