https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abden-ukraynadaki-kayiplari-kapatmak-icin-yeni-hamle-multeciler-cepheye-surulecek-1110208394.html
AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek
AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Ukrayna ordusunun yaşadığı ağır kayıpları telafi etmek amacıyla yeni arayışlar içine... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T11:11+0300
2026-11-09T11:11+0300
2026-11-09T11:16+0300
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SVR tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'in halihazırda Avrupa ülkelerinde sığınmacı statüsünde bulunan Ukrayna vatandaşlarını hedef aldığı ifade edildi.Kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, AB yönetimi, Avrupa'da yaşayan 1 milyondan fazla Ukraynalı erkeği cepheye göndermeyi planlıyor. Açıklamada, Brüksel'in bu kitleyi “Rusya'ya karşı sürdürülen politikaya ikinci bir soluk getirecek bir unsur” olarak değerlendirdiği ifade edildi.Geçici koruma statüsü tartışmasıUkraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye zorlamak amacıyla çeşitli mekanizmalar devreye sokuluyor. İlk adım olarak, AB Konseyi'nin Ağustos ayı itibarıyla bu gruptakilere geçici koruma statüsü sağlanmamasını kararlaştırdığı belirtildi.SVR, yıl sonuna kadar Avrupa'daki Ukraynalıların finansal hizmetlere erişimi, istihdam olanakları ve konut kiralama süreçlerinin daha da zorlaştırılacağını, bu yolla kişilerin kendi rızalarıyla veya baskı altında ülkelerine dönmeye mecbur bırakılacağını kaydetti.Demografik tehlike göz ardı ediliyorAçıklamada, Brüksel'in bu politikaları hayata geçirirken ekonomik ve demografik riskleri göz ardı ettiği savunuldu. Avrupa ekonomisinin ucuz iş gücüne duyduğu ihtiyacın ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu nüfus düşüşü tehlikesinin bu hesaplamalarda dikkate alınmadığı ileri sürüldü.SVR, Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde nüfusun önümüzdeki yıllarda kritik seviyelere gerileyebileceği yönündeki öngörülere de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynali-anti-fasist-direnis-zelenski-rejimini-elestirenler-gizli-iskence-hapishanelerine-1110206429.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, mülteci
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, mülteci
AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek
11:11 09.11.2026 (güncellendi: 11:16 09.11.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Ukrayna ordusunun yaşadığı ağır kayıpları telafi etmek amacıyla yeni arayışlar içine girdiğini belirtti.
SVR tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'in halihazırda Avrupa ülkelerinde sığınmacı statüsünde bulunan Ukrayna vatandaşlarını hedef aldığı ifade edildi.
Kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, AB yönetimi, Avrupa'da yaşayan 1 milyondan fazla Ukraynalı erkeği cepheye göndermeyi planlıyor. Açıklamada, Brüksel'in bu kitleyi “Rusya'ya karşı sürdürülen politikaya ikinci bir soluk getirecek bir unsur” olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Geçici koruma statüsü tartışması
Ukraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye zorlamak amacıyla çeşitli mekanizmalar devreye sokuluyor. İlk adım olarak, AB Konseyi'nin Ağustos ayı itibarıyla bu gruptakilere geçici koruma statüsü sağlanmamasını kararlaştırdığı belirtildi.
SVR, yıl sonuna kadar Avrupa'daki Ukraynalıların finansal hizmetlere erişimi, istihdam olanakları ve konut kiralama süreçlerinin daha da zorlaştırılacağını, bu yolla kişilerin kendi rızalarıyla veya baskı altında ülkelerine dönmeye mecbur bırakılacağını kaydetti.
Demografik tehlike göz ardı ediliyor
Açıklamada, Brüksel'in bu politikaları hayata geçirirken ekonomik ve demografik riskleri göz ardı ettiği savunuldu. Avrupa ekonomisinin ucuz iş gücüne duyduğu ihtiyacın ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu nüfus düşüşü tehlikesinin bu hesaplamalarda dikkate alınmadığı ileri sürüldü.
SVR, Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde nüfusun önümüzdeki yıllarda kritik seviyelere gerileyebileceği yönündeki öngörülere de dikkat çekti.