https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abden-ukraynadaki-kayiplari-kapatmak-icin-yeni-hamle-multeciler-cepheye-surulecek-1110208394.html

AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek

AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Ukrayna ordusunun yaşadığı ağır kayıpları telafi etmek amacıyla yeni arayışlar içine... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T11:11+0300

2026-11-09T11:11+0300

2026-11-09T11:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

avrupa birliği

ab

ukrayna

avrupa

mülteci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093575488_0:18:1265:730_1920x0_80_0_0_f67746162d2540754ebcbc94b2b894ca.png

SVR tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'in halihazırda Avrupa ülkelerinde sığınmacı statüsünde bulunan Ukrayna vatandaşlarını hedef aldığı ifade edildi.Kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, AB yönetimi, Avrupa'da yaşayan 1 milyondan fazla Ukraynalı erkeği cepheye göndermeyi planlıyor. Açıklamada, Brüksel'in bu kitleyi “Rusya'ya karşı sürdürülen politikaya ikinci bir soluk getirecek bir unsur” olarak değerlendirdiği ifade edildi.Geçici koruma statüsü tartışmasıUkraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye zorlamak amacıyla çeşitli mekanizmalar devreye sokuluyor. İlk adım olarak, AB Konseyi'nin Ağustos ayı itibarıyla bu gruptakilere geçici koruma statüsü sağlanmamasını kararlaştırdığı belirtildi.SVR, yıl sonuna kadar Avrupa'daki Ukraynalıların finansal hizmetlere erişimi, istihdam olanakları ve konut kiralama süreçlerinin daha da zorlaştırılacağını, bu yolla kişilerin kendi rızalarıyla veya baskı altında ülkelerine dönmeye mecbur bırakılacağını kaydetti.Demografik tehlike göz ardı ediliyorAçıklamada, Brüksel'in bu politikaları hayata geçirirken ekonomik ve demografik riskleri göz ardı ettiği savunuldu. Avrupa ekonomisinin ucuz iş gücüne duyduğu ihtiyacın ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu nüfus düşüşü tehlikesinin bu hesaplamalarda dikkate alınmadığı ileri sürüldü.SVR, Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde nüfusun önümüzdeki yıllarda kritik seviyelere gerileyebileceği yönündeki öngörülere de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynali-anti-fasist-direnis-zelenski-rejimini-elestirenler-gizli-iskence-hapishanelerine-1110206429.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, mülteci