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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abden-ukraynadaki-kayiplari-kapatmak-icin-yeni-hamle-multeciler-cepheye-surulecek-1110208394.html
AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek
AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Ukrayna ordusunun yaşadığı ağır kayıpları telafi etmek amacıyla yeni arayışlar içine... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T11:11+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
avrupa birliği
ab
ukrayna
avrupa
mülteci
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SVR tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'in halihazırda Avrupa ülkelerinde sığınmacı statüsünde bulunan Ukrayna vatandaşlarını hedef aldığı ifade edildi.Kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, AB yönetimi, Avrupa'da yaşayan 1 milyondan fazla Ukraynalı erkeği cepheye göndermeyi planlıyor. Açıklamada, Brüksel'in bu kitleyi “Rusya'ya karşı sürdürülen politikaya ikinci bir soluk getirecek bir unsur” olarak değerlendirdiği ifade edildi.Geçici koruma statüsü tartışmasıUkraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye zorlamak amacıyla çeşitli mekanizmalar devreye sokuluyor. İlk adım olarak, AB Konseyi'nin Ağustos ayı itibarıyla bu gruptakilere geçici koruma statüsü sağlanmamasını kararlaştırdığı belirtildi.SVR, yıl sonuna kadar Avrupa'daki Ukraynalıların finansal hizmetlere erişimi, istihdam olanakları ve konut kiralama süreçlerinin daha da zorlaştırılacağını, bu yolla kişilerin kendi rızalarıyla veya baskı altında ülkelerine dönmeye mecbur bırakılacağını kaydetti.Demografik tehlike göz ardı ediliyorAçıklamada, Brüksel'in bu politikaları hayata geçirirken ekonomik ve demografik riskleri göz ardı ettiği savunuldu. Avrupa ekonomisinin ucuz iş gücüne duyduğu ihtiyacın ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu nüfus düşüşü tehlikesinin bu hesaplamalarda dikkate alınmadığı ileri sürüldü.SVR, Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde nüfusun önümüzdeki yıllarda kritik seviyelere gerileyebileceği yönündeki öngörülere de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynali-anti-fasist-direnis-zelenski-rejimini-elestirenler-gizli-iskence-hapishanelerine-1110206429.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, mülteci
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, mülteci

AB’den Ukrayna'daki kayıpları kapatmak için yeni hamle: Mülteciler cepheye sürülecek

11:11 09.11.2026 (güncellendi: 11:16 09.11.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya Dış İstihbarat Servisi
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Ukrayna ordusunun yaşadığı ağır kayıpları telafi etmek amacıyla yeni arayışlar içine girdiğini belirtti.
SVR tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'in halihazırda Avrupa ülkelerinde sığınmacı statüsünde bulunan Ukrayna vatandaşlarını hedef aldığı ifade edildi.
Kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, AB yönetimi, Avrupa'da yaşayan 1 milyondan fazla Ukraynalı erkeği cepheye göndermeyi planlıyor. Açıklamada, Brüksel'in bu kitleyi “Rusya'ya karşı sürdürülen politikaya ikinci bir soluk getirecek bir unsur” olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Geçici koruma statüsü tartışması

Ukraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye zorlamak amacıyla çeşitli mekanizmalar devreye sokuluyor. İlk adım olarak, AB Konseyi'nin Ağustos ayı itibarıyla bu gruptakilere geçici koruma statüsü sağlanmamasını kararlaştırdığı belirtildi.
SVR, yıl sonuna kadar Avrupa'daki Ukraynalıların finansal hizmetlere erişimi, istihdam olanakları ve konut kiralama süreçlerinin daha da zorlaştırılacağını, bu yolla kişilerin kendi rızalarıyla veya baskı altında ülkelerine dönmeye mecbur bırakılacağını kaydetti.

Demografik tehlike göz ardı ediliyor

Açıklamada, Brüksel'in bu politikaları hayata geçirirken ekonomik ve demografik riskleri göz ardı ettiği savunuldu. Avrupa ekonomisinin ucuz iş gücüne duyduğu ihtiyacın ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu nüfus düşüşü tehlikesinin bu hesaplamalarda dikkate alınmadığı ileri sürüldü.
SVR, Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde nüfusun önümüzdeki yıllarda kritik seviyelere gerileyebileceği yönündeki öngörülere de dikkat çekti.
صحفي داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة المرتديلا، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukraynalı anti-faşist direniş: ‘Zelenskiy rejimini eleştirenler gizli işkence hapishanelerine gönderiliyor’
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