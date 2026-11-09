https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynada-trafolar-icin-ayrilan-fonlar-rolls-royce-havuz-ve-timsahli-teraryumlara-harcandi-1110219271.html

‘Ukrayna'da trafolar için ayrılan fonlar Rolls-Royce, havuz ve timsahlı teraryumlara harcandı’

‘Ukrayna'da trafolar için ayrılan fonlar Rolls-Royce, havuz ve timsahlı teraryumlara harcandı’

Sputnik Türkiye

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, ülkedeki elektrik trafolarının korunması için ayrılan fonlar lüks otomobillere ve içinde timsahların bulunduğu havuza... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T17:01+0300

2026-11-09T17:01+0300

2026-11-09T17:01+0300

dünya

ukrayna

trafo

koruma

rolls-royce

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timsah

yolsuzluk

soruşturma

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Ukrayna merkezli sayısal haber kanalı Insider, polislerin elektrik trafolaırınn korunması için ayrılan fonların zimmete geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aramalar gerçekleştirdiğini ve bu süreçte, olaya karışan kişilere ait lüks konutları ve araçları tespit ettiğini yazdı.Edinilen bilgilere göre, davaya dahil olan kişilerin mekanlarında yapılan aramalarda mermer sütunların yer aldığı süslü lüks iç mekanlar, kapalı yüzme havuzu, içinde canlı timsahlar bulunan bir teraryum ve bir Rolls-Royce otomobil ortaya çıkarıldı.Habere göre, yapıların korumasının inşası için fon alan şirketin bu işi gerçekleştirmek için gerekli personel ve ekipmana sahip olmadığı anlaşıldı.Yerel medyaya göre, enerji tesislerinin korunması için mart ayının başından bu yana 24.32 milyar grivna (yaklaşık 529 milyon dolar) tahsis edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/ukrayna-yolsuzluk-skandallariyla-sarsiliyor-orduya-bozuk-yiyecek-tedarik-ederek-milyonlarca-dolar-1103388480.html

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ukrayna, trafo, koruma, rolls-royce, lüks araç, timsah, yolsuzluk, soruşturma