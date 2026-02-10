Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/ukrayna-yolsuzluk-skandallariyla-sarsiliyor-orduya-bozuk-yiyecek-tedarik-ederek-milyonlarca-dolar-1103388480.html
Ukrayna yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor: Orduya bozuk yiyecek tedarik ederek milyonlarca dolar kazandı
Ukrayna yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor: Orduya bozuk yiyecek tedarik ederek milyonlarca dolar kazandı
Sputnik Türkiye
Tüm cephelerde yenilgi üzerine yenilgi yaşayan Ukrayna ordusu, yeni büyük yolsuzluk skandalıyla daha sarsıldı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, orduya gıda... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T11:18+0300
2026-02-10T11:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna devlet soruşturma bürosu
ukrayna ordusu
yolsuzluk
bozuk gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/09/1070839039_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_8c36e731db649f806465cab181189c38.jpg
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu’nun başlattığı soruşturmaya göre, Ukrayna ordusunun yemek servisi şeflerinden biri orduya bozuk para tedarikinden milyonlarca dolar para kazandı. Büro'dan yapılan açıklamada, yolsuzluk yaparak birkaç lüks otomobil ve birkaç gayrimenkul edinen söz konusu yetkili ayrıca lüks giyim markalarını da tercih ediyordu.Cepheye çürük meyve ve sebze gönderdiği tespit edilen yetkilinin kayıt dışı gelirinin haftada bir milyon grivnaya (TL ile aynı) ulaştığı tahmin ediliyor.Bu arada, sıradan Ukrayna vatandaşları cepheye gönderilmeden ölmeye devam ediyor. İnsan hakları komiseri de bunu kabul ederek yeni vakayı açıkladı. Açıklamaya göre, bir genç, askeri komiserler tarafından götürüldüğü ertesi gün ailesine ölüm haberi verildi. Bunun üzerine doktorlara kimlerin cepheye gönderilebileceği konusunda talimatlar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/rusya-yeni-startin-suresinin-dolmasina-ragmen-sorumlu-davranmaya-devam-edecegiz-1103387533.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/09/1070839039_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_dba63ec8a8e28e589601e96ae7afb9c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna devlet soruşturma bürosu, ukrayna ordusu, yolsuzluk, bozuk gıda
ukrayna, ukrayna devlet soruşturma bürosu, ukrayna ordusu, yolsuzluk, bozuk gıda

Ukrayna yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor: Orduya bozuk yiyecek tedarik ederek milyonlarca dolar kazandı

11:18 10.02.2026 (güncellendi: 11:19 10.02.2026)
© AFP 2023 / DANIEL LEALUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
Abone ol
Tüm cephelerde yenilgi üzerine yenilgi yaşayan Ukrayna ordusu, yeni büyük yolsuzluk skandalıyla daha sarsıldı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, orduya gıda tedarikinde yaşayan büyük çaplı yolsuzluğu ortaya çıkardı.
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu’nun başlattığı soruşturmaya göre, Ukrayna ordusunun yemek servisi şeflerinden biri orduya bozuk para tedarikinden milyonlarca dolar para kazandı.
Büro'dan yapılan açıklamada, yolsuzluk yaparak birkaç lüks otomobil ve birkaç gayrimenkul edinen söz konusu yetkili ayrıca lüks giyim markalarını da tercih ediyordu.
Cepheye çürük meyve ve sebze gönderdiği tespit edilen yetkilinin kayıt dışı gelirinin haftada bir milyon grivnaya (TL ile aynı) ulaştığı tahmin ediliyor.
Bu arada, sıradan Ukrayna vatandaşları cepheye gönderilmeden ölmeye devam ediyor. İnsan hakları komiseri de bunu kabul ederek yeni vakayı açıkladı. Açıklamaya göre, bir genç, askeri komiserler tarafından götürüldüğü ertesi gün ailesine ölüm haberi verildi. Bunun üzerine doktorlara kimlerin cepheye gönderilebileceği konusunda talimatlar verildi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
DÜNYA
Rusya: Yeni START’ın süresinin dolmasına rağmen sorumlu davranmaya devam edeceğiz
10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала