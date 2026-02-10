https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/ukrayna-yolsuzluk-skandallariyla-sarsiliyor-orduya-bozuk-yiyecek-tedarik-ederek-milyonlarca-dolar-1103388480.html
Ukrayna yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor: Orduya bozuk yiyecek tedarik ederek milyonlarca dolar kazandı
Ukrayna yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor: Orduya bozuk yiyecek tedarik ederek milyonlarca dolar kazandı
11:18 10.02.2026 (güncellendi: 11:19 10.02.2026)
Tüm cephelerde yenilgi üzerine yenilgi yaşayan Ukrayna ordusu, yeni büyük yolsuzluk skandalıyla daha sarsıldı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, orduya gıda tedarikinde yaşayan büyük çaplı yolsuzluğu ortaya çıkardı.
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu’nun başlattığı soruşturmaya göre, Ukrayna ordusunun yemek servisi şeflerinden biri orduya bozuk para tedarikinden milyonlarca dolar para kazandı.
Büro'dan yapılan açıklamada, yolsuzluk yaparak birkaç lüks otomobil ve birkaç gayrimenkul edinen söz konusu yetkili ayrıca lüks giyim markalarını da tercih ediyordu.
Cepheye çürük meyve ve sebze gönderdiği tespit edilen yetkilinin kayıt dışı gelirinin haftada bir milyon grivnaya (TL ile aynı) ulaştığı tahmin ediliyor.
Bu arada, sıradan Ukrayna vatandaşları cepheye gönderilmeden ölmeye devam ediyor. İnsan hakları komiseri de bunu kabul ederek yeni vakayı açıkladı. Açıklamaya göre, bir genç, askeri komiserler tarafından götürüldüğü ertesi gün ailesine ölüm haberi verildi. Bunun üzerine doktorlara kimlerin cepheye gönderilebileceği konusunda talimatlar verildi.