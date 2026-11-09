https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/tutuklanan-fatma-betul-sayan-kayanin-ifadesi-ortaya-cikti-bir-miktar-birikimimiz-vardi-1110207780.html

Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: 'Bir miktar birikimimiz vardı, değerlendirmek istedik'

Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: 'Bir miktar birikimimiz vardı, değerlendirmek istedik'

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T10:52+0300

2026-11-09T10:52+0300

2026-11-09T10:52+0300

türki̇ye

ifade

fatma betül sayan kaya

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tmsf

sermaye piyasası kurulu (spk)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Kaya, hakkındaki suçlamaları reddederek eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek amacıyla borsaya yatırım yaptıklarını söyledi.Emniyet ve savcılık ifadelerini tekrarladığını belirten Kaya, Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiayı reddederek, "Ben savcılık sevk yazısını gördüm, Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim" diye konuştu.Erdin Özel ile yalnızca bir kez karşılaştığını söyleyen Kaya, "Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.'Hayatımda bir defa karşılaştım'Erdin Özel ile yaptığı görüşmenin tanışma amacı taşıdığını anlatan Kaya, "Erdin Özel ile görüşmem onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi. Ben kendisini ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana Tera Holding'de yönetiminde olduğunu söyledi" dedi.Tera Holding'in faaliyetlerini bu görüşmede öğrendiğini belirten Kaya, "Ben Tera Holding'i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu Tera Holding?' diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti. Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir" diye konuştu.Ekonomi eğitimi aldığını ancak siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durmayı tercih ettiğini söyleyen Kaya, eşiyle birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yaptıklarını belirterek, "Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık" dedi.'Emre Tezmen ile de sadece bir görüşme oldu'Emre Tezmen ve Erdin Özel ile yoğun bir görüşme trafiği bulunmadığını savunan Kaya, "Benim kesinlikle Erdin Özel ile yoğun bir trafiğim olmadı. Kendisiyle iddia edildiği gibi sık görüşen biri değilim. Keza Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.'Hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında sattım'Savcılığın sevk yazısında hisselerinin tamamını 16 Eylül 2026 tarihinde sattığının belirtildiğini ancak bu bilginin doğru olmadığını savunan Kaya, "Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım" dedi.Kaya, 17 Eylül'de fonlarla ilgili tasfiye kararı çıkmasının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurduklarını belirterek, "Ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik" ifadelerini kullandı.Tutuklanmaması yönünde talepte bulunan Kaya, iki çocuğu olduğunu ve çocuklarından birinin yakın tarihte açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi.Kaya, "Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-bddk-baskan-yardimcisi-erisen-ve-adil-katilim-bankasi-genel-1110207193.html

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ifade, fatma betül sayan kaya, erdin özel , tmsf, sermaye piyasası kurulu (spk)