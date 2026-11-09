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Türkiye'de kış kendini hissettiriyor: Sıcaklıklar sıfırın altında

Türkiye'de kış kendini hissettiriyor: Sıcaklıklar sıfırın altında

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T07:14+0300

2026-11-09T07:14+0300

2026-11-09T07:14+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, batı bölgelerinde sağanak yağış, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Tahminlere göre Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye düşüyor: Gece yağmur varMarmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin batısında akşam ve gece saatlerinde sağanak yağış beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 13 derece olacak. Kentte parçalı ve çok bulutlu havanın ardından gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.Çanakkale'de 14, Bursa'da 14 ve Kırklareli'nde 11 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Çanakkale ve Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren, Bursa'da ise gece saatlerinde yağış görülecek.Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyorEge Bölgesi'nde Afyonkarahisar dışında kalan illerde gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak etkili olacak. Kıyı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İzmir'de sıcaklığın 17 dereceye ulaşacağı, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Muğla'da 14, Manisa'da 15 ve Denizli'de 16 derece sıcaklık bekleniyor.Muğla'da gök gürültülü sağanak, Manisa ve Denizli'de ise gece saatlerinde sağanak yağış etkili olacak.Doğu Anadolu'da kar yağışı: Sıcaklık sıfırın altına iniyorSoğuk havanın en belirgin hissedileceği bölgelerden biri Doğu Anadolu olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Kars'ta günün en yüksek sıcaklığının eksi 1 derece olması ve aralıklı kar yağışı görülmesi bekleniyor. Erzurum'da da sıcaklık eksi 1 derece olarak tahmin ediliyor.Van'da 3, Malatya'da ise 9 derece sıcaklık beklenirken, bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.Karadeniz'de yağmur ve kar: Denizde fırtına bekleniyorOrta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Rize'de 10, Trabzon'da 11 ve Samsun'da 13 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Rize ve Trabzon'da aralıklı sağanak, Samsun'da ise akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.Denizlerde ise Doğu Karadeniz'de fırtına öngörülüyor. Rüzgarın sabah saatlerinde yer yer 8 kuvvetine ulaşması, dalga yüksekliğinin ise bazı kesimlerde 3 metreyi bulması bekleniyor.Ankara'da 8, Antalya'da 20 dereceİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, batı kesimlerinde bulutluluk zamanla artacak.Başkent Ankara'da sıcaklık 8 derece olacak. Eskişehir'de 10, Konya'da 8 ve Nevşehir'de 5 derece sıcaklık tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Antalya'da 20, Adana'da 18, Hatay'da 16 ve Burdur'da 13 derece sıcaklık öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda bulutluluk artarken, akşam saatlerinde yerel yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.Diyarbakır'da 11, Mardin'de 9, Siirt'te 12 ve Şanlıurfa'da 14 derece sıcaklık tahmin ediliyor.Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgarMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı öngörülüyor.Dalga yüksekliğinin gün içerisinde 0,75 ila 1,25 metre arasında değişmesi, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgarın zayıflaması bekleniyor.Marmara ve Ege denizlerinde de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.İl il hava durumu ve sıcaklıklarMeteoroloji'nin 9 Kasım Pazartesi günü için açıkladığı en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

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