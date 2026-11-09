https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-masada-6-baslik-var-1110201695.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 6 başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 6 başlık var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanacak. Toplantıda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T07:08+0300

2026-11-09T07:08+0300

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın Azerbaycan'daki Zafer Günü kutlamalarının ardından Ankara'da başkanlık edeceği toplantının gündeminde ekonomi, iç güvenlik, iklim diplomasisi ve dış politikaya ilişkin önemli başlıklar bulunuyor.Kabine toplantısında özellikle sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek. ABD'deki ara seçimlerin ardından oluşan siyasi tablo ve bölgesel çatışmalar da görüşülecek.Fon soruşturması ve sermaye piyasaları masadaToplantının ekonomi gündeminde, fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler ve bunların sermaye piyasalarına olası etkileri öne çıkacak.Kabinenin, Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çalışmaları gözden geçirmesi ve sermaye piyasalarına yönelik atılabilecek yeni adımları değerlendirmesi bekleniyor.Terörsüz Türkiye sürecinde son durum görüşülecekKabinenin bir diğer önemli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmelerin, sahadan gelen istihbarat raporları çerçevesinde ele alınması bekleniyor. Sürecin mevcut durumu ve bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.COP31 İklim Zirvesi için Antalya hazırlıklarıToplantıda, Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi için yürütülen hazırlıklar da görüşülecek.Paylaşılan bilgilere göre, 197 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin ağırlanmasının öngörüldüğü zirveye ilişkin organizasyon, güvenlik ve hazırlık çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.ABD ara seçimlerinin sonuçları değerlendirilecekKabinenin dış politika gündeminde, 3 Kasım'da ABD'de düzenlenen ara seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tablonun uluslararası ilişkilere olası yansımaları bulunuyor.ABD'deki yeni Kongre dengelerinin Washington'ın dış politikasına etkileri ve Türkiye-ABD ilişkilerinde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki gerilimToplantıda Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve barış arayışlarında gelinen aşama ele alınacak.Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında ise ABD-İran gerilimi, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Arap Yarımadası'ndaki son durum gözden geçirilecek.Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/sislide-elektrik-direginde-yangin-patlama-sesleri-geldi-evlerde-elektrik-gitti-1110201098.html

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