Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-masada-6-baslik-var-1110201695.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 6 başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 6 başlık var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanacak. Toplantıda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T07:08+0300
2026-11-09T07:10+0300
poli̇ti̇ka
antalya
ankara
abd
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099209705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c519ed4b508361c0b2440e694948f964.jpg
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın Azerbaycan'daki Zafer Günü kutlamalarının ardından Ankara'da başkanlık edeceği toplantının gündeminde ekonomi, iç güvenlik, iklim diplomasisi ve dış politikaya ilişkin önemli başlıklar bulunuyor.Kabine toplantısında özellikle sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek. ABD'deki ara seçimlerin ardından oluşan siyasi tablo ve bölgesel çatışmalar da görüşülecek.Fon soruşturması ve sermaye piyasaları masadaToplantının ekonomi gündeminde, fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler ve bunların sermaye piyasalarına olası etkileri öne çıkacak.Kabinenin, Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çalışmaları gözden geçirmesi ve sermaye piyasalarına yönelik atılabilecek yeni adımları değerlendirmesi bekleniyor.Terörsüz Türkiye sürecinde son durum görüşülecekKabinenin bir diğer önemli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmelerin, sahadan gelen istihbarat raporları çerçevesinde ele alınması bekleniyor. Sürecin mevcut durumu ve bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.COP31 İklim Zirvesi için Antalya hazırlıklarıToplantıda, Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi için yürütülen hazırlıklar da görüşülecek.Paylaşılan bilgilere göre, 197 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin ağırlanmasının öngörüldüğü zirveye ilişkin organizasyon, güvenlik ve hazırlık çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.ABD ara seçimlerinin sonuçları değerlendirilecekKabinenin dış politika gündeminde, 3 Kasım'da ABD'de düzenlenen ara seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tablonun uluslararası ilişkilere olası yansımaları bulunuyor.ABD'deki yeni Kongre dengelerinin Washington'ın dış politikasına etkileri ve Türkiye-ABD ilişkilerinde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki gerilimToplantıda Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve barış arayışlarında gelinen aşama ele alınacak.Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında ise ABD-İran gerilimi, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Arap Yarımadası'ndaki son durum gözden geçirilecek.Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/sislide-elektrik-direginde-yangin-patlama-sesleri-geldi-evlerde-elektrik-gitti-1110201098.html
antalya
ankara
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099209705_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_b0f269d461b2bd3550dba90e869a66a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, ankara, abd, türkiye, haberler
antalya, ankara, abd, türkiye, haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 6 başlık var

07:08 09.11.2026 (güncellendi: 07:10 09.11.2026)
© AA / Muhammed Selim KorkutataErdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi
Erdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanacak. Toplantıda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci, COP31 İklim Zirvesi, ABD seçimlerinin sonuçları ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın Azerbaycan'daki Zafer Günü kutlamalarının ardından Ankara'da başkanlık edeceği toplantının gündeminde ekonomi, iç güvenlik, iklim diplomasisi ve dış politikaya ilişkin önemli başlıklar bulunuyor.
Kabine toplantısında özellikle sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek. ABD'deki ara seçimlerin ardından oluşan siyasi tablo ve bölgesel çatışmalar da görüşülecek.

Fon soruşturması ve sermaye piyasaları masada

Toplantının ekonomi gündeminde, fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler ve bunların sermaye piyasalarına olası etkileri öne çıkacak.
Kabinenin, Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çalışmaları gözden geçirmesi ve sermaye piyasalarına yönelik atılabilecek yeni adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde son durum görüşülecek

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.
Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmelerin, sahadan gelen istihbarat raporları çerçevesinde ele alınması bekleniyor. Sürecin mevcut durumu ve bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

COP31 İklim Zirvesi için Antalya hazırlıkları

Toplantıda, Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi için yürütülen hazırlıklar da görüşülecek.
Paylaşılan bilgilere göre, 197 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin ağırlanmasının öngörüldüğü zirveye ilişkin organizasyon, güvenlik ve hazırlık çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

ABD ara seçimlerinin sonuçları değerlendirilecek

Kabinenin dış politika gündeminde, 3 Kasım'da ABD'de düzenlenen ara seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tablonun uluslararası ilişkilere olası yansımaları bulunuyor.
ABD'deki yeni Kongre dengelerinin Washington'ın dış politikasına etkileri ve Türkiye-ABD ilişkilerinde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki gerilim

Toplantıda Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve barış arayışlarında gelinen aşama ele alınacak.
Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında ise ABD-İran gerilimi, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Arap Yarımadası'ndaki son durum gözden geçirilecek.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.
İstanbul İtfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
TÜRKİYE
Şişli'de elektrik direğinde yangın: Patlama sesleri geldi, evlerde elektrik gitti
01:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала