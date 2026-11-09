https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-putin-ve-si-ile-haftaya-cinde-bir-gorusme-yapacagimizi-dusunuyorum-1110201501.html

Trump: Putin ve Şi ile haftaya Çin'de bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum

Trump: Putin ve Şi ile haftaya Çin'de bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T02:59+0300

2026-11-09T02:59+0300

2026-11-09T03:10+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

şi cinping

çin

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelebileceğini söyledi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Çin'e gideceğim. Sanırım yapılacak görüşmelerden biri de Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Şi ile olacak" dedi. Trump verdiği demeçte, "Nükleer silahlardan arındırma da dahil olmak üzere pek çok konuyu ele alacağız" şeklinde konuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi sırasında liderler arasında bir görüşme organize etmek için çalıştıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/trump-iran-hakkinda-konustu-buyuk-ihtimalle-yeniden-askeri-mudahaleye-gerek-kalmayacak-1110200369.html

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vladimir putin, donald trump, şi cinping, çin