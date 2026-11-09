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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-putin-ve-si-ile-haftaya-cinde-bir-gorusme-yapacagimizi-dusunuyorum-1110201501.html
Trump: Putin ve Şi ile haftaya Çin'de bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum
Trump: Putin ve Şi ile haftaya Çin'de bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T02:59+0300
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dünya
vladimir putin
donald trump
şi cinping
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelebileceğini söyledi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Çin'e gideceğim. Sanırım yapılacak görüşmelerden biri de Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Şi ile olacak" dedi. Trump verdiği demeçte, "Nükleer silahlardan arındırma da dahil olmak üzere pek çok konuyu ele alacağız" şeklinde konuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi sırasında liderler arasında bir görüşme organize etmek için çalıştıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/trump-iran-hakkinda-konustu-buyuk-ihtimalle-yeniden-askeri-mudahaleye-gerek-kalmayacak-1110200369.html
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vladimir putin, donald trump, şi cinping, çin
vladimir putin, donald trump, şi cinping, çin

Trump: Putin ve Şi ile haftaya Çin'de bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum

02:59 09.11.2026 (güncellendi: 03:10 09.11.2026)
© AP Photo / Jacquelyn MartinTrump, Rubio ve Hegseth
Trump, Rubio ve Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Başkanı Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelebileceğini söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Çin'e gideceğim. Sanırım yapılacak görüşmelerden biri de Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Şi ile olacak" dedi.
Trump verdiği demeçte, "Nükleer silahlardan arındırma da dahil olmak üzere pek çok konuyu ele alacağız" şeklinde konuştu.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi sırasında liderler arasında bir görüşme organize etmek için çalıştıklarını duyurmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
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