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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/trump-iran-hakkinda-konustu-buyuk-ihtimalle-yeniden-askeri-mudahaleye-gerek-kalmayacak-1110200369.html
Trump, İran hakkında konuştu: 'Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak'
Trump, İran hakkında konuştu: 'Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde İran'a... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T22:06+0300
2026-11-08T22:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
tahran
hürmüz boğazı
abd
savaş
savaş bakanlığı
abd savaş bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına verdiği 20 dakikalık röportajda, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.Trump, "Yeniden saldırı düzenlemem gerekmesi son derece düşük ihtimal. Ancak gerekirse bunu yaparım. Onlara çok ağır darbeler indirdik" ifadelerini kullandı.Trump, ABD güçlerinin bölgede olası bir saldırı için hazır beklediğini belirterek, "Bunun için hazırız. Bölgede üç uçak gemim var. Diğeri de yeni geldi. Üçü de tamamen saldırıya hazır durumda" dedi.İran'da olası yeni bir askeri harekat kapsamında elektrik santralleri ve köprülerin de hedef alınabileceğini belirten Trump, "Bir saat içinde 38 köprüyü yıkabiliriz. Hepsi yerle bir olur" açıklamasında bulundu.Trump, İran'la anlaşma ihtimaline ilişkin, "Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak. Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/iranli-vekil-abd-veya-israilin-yeniden-saldirmasi-halinde-fuzelerimiz-avrupaya-ulasacak-1110165290.html
i̇ran
tahran
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donald trump, i̇ran, tahran, hürmüz boğazı, abd, savaş, savaş bakanlığı, abd savaş bakanlığı
donald trump, i̇ran, tahran, hürmüz boğazı, abd, savaş, savaş bakanlığı, abd savaş bakanlığı

Trump, İran hakkında konuştu: 'Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak'

22:06 08.11.2026
© REUTERS Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde İran'a karşı yeniden savaşa girilmesinin "son derece düşük ihtimal" olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına verdiği 20 dakikalık röportajda, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump, "Yeniden saldırı düzenlemem gerekmesi son derece düşük ihtimal. Ancak gerekirse bunu yaparım. Onlara çok ağır darbeler indirdik" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD güçlerinin bölgede olası bir saldırı için hazır beklediğini belirterek, "Bunun için hazırız. Bölgede üç uçak gemim var. Diğeri de yeni geldi. Üçü de tamamen saldırıya hazır durumda" dedi.
İran'da olası yeni bir askeri harekat kapsamında elektrik santralleri ve köprülerin de hedef alınabileceğini belirten Trump, "Bir saat içinde 38 köprüyü yıkabiliriz. Hepsi yerle bir olur" açıklamasında bulundu.
Trump, İran'la anlaşma ihtimaline ilişkin, "Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak. Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
İran'dan atılan füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İranlı vekil: ABD veya İsrail’in yeniden saldırması halinde füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak
6 Kasım, 13:55
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