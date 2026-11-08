https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/trump-iran-hakkinda-konustu-buyuk-ihtimalle-yeniden-askeri-mudahaleye-gerek-kalmayacak-1110200369.html

Trump, İran hakkında konuştu: 'Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak'

Trump, İran hakkında konuştu: 'Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde İran'a... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T22:06+0300

2026-11-08T22:06+0300

2026-11-08T22:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

tahran

hürmüz boğazı

abd

savaş

savaş bakanlığı

abd savaş bakanlığı

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ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına verdiği 20 dakikalık röportajda, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.Trump, "Yeniden saldırı düzenlemem gerekmesi son derece düşük ihtimal. Ancak gerekirse bunu yaparım. Onlara çok ağır darbeler indirdik" ifadelerini kullandı.Trump, ABD güçlerinin bölgede olası bir saldırı için hazır beklediğini belirterek, "Bunun için hazırız. Bölgede üç uçak gemim var. Diğeri de yeni geldi. Üçü de tamamen saldırıya hazır durumda" dedi.İran'da olası yeni bir askeri harekat kapsamında elektrik santralleri ve köprülerin de hedef alınabileceğini belirten Trump, "Bir saat içinde 38 köprüyü yıkabiliriz. Hepsi yerle bir olur" açıklamasında bulundu.Trump, İran'la anlaşma ihtimaline ilişkin, "Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak. Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/iranli-vekil-abd-veya-israilin-yeniden-saldirmasi-halinde-fuzelerimiz-avrupaya-ulasacak-1110165290.html

i̇ran

tahran

hürmüz boğazı

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Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, tahran, hürmüz boğazı, abd, savaş, savaş bakanlığı, abd savaş bakanlığı