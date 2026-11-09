https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/tmsfden-gonullu-iade-duyurusu-surec-sadece-fonlarla-sinirli-degil--1110216178.html

TMSF'den 'gönüllü iade' duyurusu: Süreç sadece fonlarla sınırlı değil

TMSF'den 'gönüllü iade' duyurusu: Süreç sadece fonlarla sınırlı değil

Sputnik Türkiye

TMSF tarafından 'gönüllü iade' sürecine ilişkin yapılan açıklamada, aynı kriterlerin fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığının altı çizildi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T15:21+0300

2026-11-09T15:21+0300

2026-11-09T15:21+0300

ekonomi̇

tmsf

fon soruşturması

hisse senedi

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 'gönüllü iade işlemlerine' yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sürecin baştan beri kişilere göre değil elde edilen fahiş kazanca göre sürdürüldüğü belirtilirken, sürecin sadece fonlarla sınırlı tutulmadığı, fonlardaki paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiği ve asıl kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edildiği belirtildi. Bu nedenle de aynı kriterlerin fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığı vurgulandı. Gönüllü iade davetleri devam ediyorTMSF'nin gönüllü iade işlemlerine ilişkin duyurusu fonun internet sitesinde yayımlandı.Duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili süreç, baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütülmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."Fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de vurgu yapıldıSürecin yalnızca fonlarla sınırlı tutulmadığı vurgulanan duyuruda, fonlardaki paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiği ve asıl kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edildiği belirtildi.Bu nedenle aynı kriterlerin fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığının altı çizilen duyuruda, "Bu hisselerde öncelikli olarak şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzeri (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç elde eden herkes hakkında, fonda yatırımı olsun ya da olmasın, inceleme başlatılmış ve gönüllü iade daveti yapılmaktadır. Böylece fonların parasının aktığı her noktada oluşan fahiş kazanç kapsama alınmıştır. Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir." denildi."Manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı süreci ayrıca ve bağımsız olarak işlemektedir." ifadesinin yer aldığı duyuruda, şunlar kaydedildi:"Süreçte yüksek kazanç eşikleri adım adım düşürülerek kapsam genişletilecek, küçük yatırımcının zararına fahiş kazanç elde eden herkes aynı kriterler ile değerlendirilecektir. Bu adımların sonucunda şimdiye kadar 31,6 milyar lira gönüllü iade işlemi yoluyla tahsil edilmiştir. Ayrıca soruşturmalar kapsamında, fonlarda yaşanan mali kayıpların telafisinde değerlendirilmek üzere şüpheliler hakkında mal varlığı tedbirleri de uygulanmaktadır."

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tmsf, fon soruşturması, hisse senedi