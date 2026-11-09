https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/sosyal-medyada-cocuk-istismari-skandali-26-binden-fazla-supheli-hesap-tespit-edildi-1110210701.html

Sosyal medyada çocuk istismarı skandalı: 26 binden fazla şüpheli hesap tespit edildi

Sosyal medyada çocuk istismarı skandalı: 26 binden fazla şüpheli hesap tespit edildi

Sputnik Türkiye

İspanya'da yapılan araştırmada, bir sosyal medya platformunda çocukların cinsel istismarıyla bağlantılı bin 183 video ve 26 binden fazla şüpheli hesap tespit... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T14:23+0300

2026-11-09T14:23+0300

2026-11-09T14:23+0300

yaşam

tiktok

çocuk istismarı

çocuk

sosyal medya

i̇spanya

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Çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntülerin milyonlarca kez izlenmesi ve şikayetlere rağmen yayında kalması, sosyal medya platformlarındaki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. İspanya'da yürütülen 35 günlük araştırma, yasa dışı içeriklerin paylaşılmasının yanı sıra çocukların canlı yayınlarda hedef alındığını ve şüpheli kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurabildiğini ortaya koydu.İncelemeyi gerçekleştiren Maldita.es, TikTok'ta tespit ettiği 50 istismar videosunu platforma bildirdi. Toplam 8.9 milyon görüntülenme ve 150 binden fazla beğeniye ulaşan bu videolardan yalnızca 5'i tamamen kaldırıldı.13 videoya ise sadece İspanya'dan erişim engeli getirildi. Şikayetlerin üzerinden 72 saat geçmesine rağmen içerikleri paylaşan hesapların yüzde 40'ı aktif kalmaya devam etti.Araştırmacılar ayrıca çocuklara ait cinsel içerikli görüntülerin paylaşılmasını isteyen 10 binden fazla hesap belirledi. Bu hesaplarla bağlantılı 35 paylaşımın bildirilmesinin ardından yalnızca ikisi kaldırıldı, ikisine de İspanya'dan erişim engeli getirildi.Milyonlarca görüntülenme ve şüpheli hesap ağıAraştırmada, TikTok'ta çocuk istismarıyla bağlantılı bin 183 video ve 26 binden fazla şüpheli hesap tespit edildi. Videoların toplam görüntülenme sayısı 48 milyonu aştı.Şüpheli hesapların 7 binden fazlasının İspanyolca faaliyet gösterdiği, 780 hesabın ise yasa dışı içeriklere alıcı bulmak amacıyla kullanıldığı bildirildi.Araştırmacılar, platformun arama ve öneri sistemlerinin kullanıcıları benzer içeriklere yönlendirebildiğini belirtti.İncelemede ayrıca 2 binden fazla üyeye sahip 'Team 94' adlı bir topluluk ortaya çıkarıldı. Araştırmaya göre topluluk, ABD'de çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı semboller kullanıyordu.Topluluktaki bazı kullanıcıların çocuk istismarı içeriklerini aradığı ve paylaştığı, bazılarının ise kendi ailelerindeki çocuklara ait görüntüleri dolaşıma soktuğu aktarıldı.Çocuklar canlı yayınlarda hedef alındıAraştırmanın bir diğer bölümünde 17 ülkede çocukların yer aldığı 91 canlı yayın belgelendi.Bu yayınların bazılarında izleyicilerin, çocuklardan para veya sanal hediyeler karşılığında cinsel nitelikli davranışlarda bulunmalarını istediği tespit edildi.Yayınların evlerin yanı sıra okul sınıflarında, tuvaletlerde ve teneffüs sırasında da gerçekleştirildiği belirtildi.İspanyol gazetesi El Pais'in incelemesinde de reşit olmayan kız çocuklarının yayınlarında cinsel taciz içeren yorumlara rastlandı.TikTok'un kuralları canlı yayın açmak için en az 18 yaşında olmayı gerektirmesine rağmen, araştırmacılar daha küçük yaştaki kullanıcıların da yayın yapabildiğini bildirdi.Maldita.es, elde edilen bulguların platformun Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusunda soru işaretleri doğurduğunu belirterek denetim mekanizmalarını "sistematik bir başarısızlık" olarak nitelendirdi. Kuruluş, TikTok hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kenyada-448-kisinin-oldugu-aclik-tarikati-davasinda-karar-tarikat-liderine-200-yil-hapis-1110171799.html

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tiktok, çocuk istismarı, çocuk, sosyal medya, i̇spanya